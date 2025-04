Due film Apple TV Plus candidati ai Peabody Award

Nell’elenco del 2025 dei candidati al George Foster Peabody Award (Premio Peabody), un premio annuale ed internazionale per eccellenze nelle trasmissioni radiofoniche e televisive, ci sono due film su Apple TV+.

Il primo titolo è “Bread & Roses”, e il secondo è “The Last of the Sea Women”, tutti e due candidati nella categoria documentari.

Bread & Roses, ne abbiamo parlato qui, è un film-documentario che mostra l’impatto devastante sotto il profilo economico-sociale e sui diritti delle donne con la caduta di Kabul (Afghanistan), riconquistata dai Talebani dopo la ritirata delle forze NATO portata avanti nel 2021.

“Dopo il ritorno al potere dei talebani, un gruppo di donne di Kabul conduce una lotta rivoluzionaria per i propri diritti e per la propria vita”, si legge nella descrizione del film.

In “The Last of the Sea Women”, uno straordinario gruppo di risolute nonne guerriere intraprende una battaglia coraggiosa contro vaste minacce oceaniche. Spesso chiamate sirene, le haenyeo dell’isola di Jeju, in Corea del Sud, sono famose perché da secoli si immergono senza ossigeno fino ai fondali dell’oceano per raccogliere i molluschi che rappresentano il loro sostentamento. Oggi, con la maggior parte delle haenyeo ormai sessantenni, settantenni e ottantenni, le loro tradizioni e il loro stile di vita sono in pericolo. Ma queste donne agguerrite, divertenti e laboriose si rifiutano di cedere, aiutate da una nuova generazione che lotta per far rivivere il loro stile di vita ancestrale attraverso i social media. Il commovente documentario, disponibile su Apple TV+, analizza le motivazioni che guidano le haenyeo giovani e meno giovani, si concentra sulla loro salda amicizia, sulla loro sapiente indipendenza e sul loro contagioso spirito di emancipazione. È un racconto edificante di donne che sfidano le potenze mondiali per proteggere il loro amato oceano e ispirare le nuove generazioni.

I Peabody Award onorano la distinzione ed il successo negli Stati Uniti nei settori dei programmi di informazione radiofonica e televisiva, realizzazione di film e documentari televisivi, programmi educativi per adolescenti ed intrattenimento.

I Peabody Award furono originariamente solo per la radio ma, nel 1948, furono introdotti i premi per la televisione. Alla fine degli anni novanta vennero aggiunte nuove categorie per materiale distribuito via Internet.

