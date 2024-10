Bread & Roses, trailer del documentario Apple Original Films sulle donne afgane

Pubblicità

Apple Original Films ha diffuso il trailer di “Bread & Roses” (pane e rose), documentario candidato al L’Œil d’or allo scorso Festival di Cannes che mostra l’impatto devastante sotto il profilo economico-sociale e sui diritti delle donne con la caduta di Kabul (Afghanistan), riconquistata dai Talebani dopo la ritirata delle forze NATO portata avanti nel 2021.

Il documentario sarà presentato in anteprima mondiale su Apple TV+ il 22 novembre 2024. “Bread & Roses” mostra la lotta quotidiana di tre donne per conquistare la propria autonomia. Apple spiega che il regista, Sahra Mani, è riuscito a catturare “lo spirito e la resilienza” delle donne afgane, una rappresentazione cruda della loro straziante situazione.

Il documentario è presentato dalla Fondazione Eyan in associazione con Extracurricular, è prodotto da Jennifer Lawrence e Justine Ciarrocchi con Sahra Mani, insieme ai produttori esecutivi Malala Yousafzai e Farhad Khosravi. Sahra Mani dirige il film.

“La chiusura delle scuole femminili in Afghanistan non è solo una questione di interesse femminista, piuttosto è una questione di sicurezza internazionale. I Talebani sono consapevoli che i figli di madri istruite sono difficili da indottrinare e sono meno suscettibili all’idea di diventare i loro futuri soldati“, ha dichiarato la regista e produttrice Sahra Mani. “Garantire che le scuole femminili rimangano aperte in Afghanistan è fondamentale per la salvaguardia e la sicurezza del mondo intero“.

