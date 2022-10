Telegram prova a saltare Apple con i post a pagamento

Telegram quest’anno ha introdotto un abbonamento Premium a pagamento che sblocca funzionalità extra per gli utenti, ma sembra che la piattaforma voglia guadagnare ancora di più dall’app di messaggistica: questa volta l’app di messaggistica sta testando silenziosamente i post a pagamento sui canali, ma ancora più importante è il fatto che l’app Telegram stia utilizzando un proprio sistema di pagamento su iOS per bypassare gli acquisti in-app di Apple, evitando così di pagare la commissione.

Come notato dal consulente dei social media Matt Navarra, alcuni canali Telegram hanno già ricevuto l’accesso a questa funzione, che permette ai creatori di addebitare denaro agli utenti per visualizzare messaggi specifici. La funzione non è stata annunciata ufficialmente dalla piattaforma, il che suggerisce che è ancora in fase di test.

Tuttavia, la cosa interessante è che il sistema di post a pagamento è disponibile anche nell’app iOS di Telegram, e l’app utilizza un proprio sistema di pagamento, piuttosto che quello di acquisto in-app proposto su App Store. Non è chiaro se Apple conosca i piani di Telegram, ma sembra improbabile poiché la vendita di contenuti in-app utilizzando sistemi di pagamento alternativi è contraria alle linee guida di App Store.

Gli sviluppatori che offrono contenuti a pagamento nelle loro app sono tenuti a farlo utilizzando gli acquisti in-app di Apple. Le uniche eccezioni sono le app nella categoria “lettura”, che possono reindirizzare gli utenti a pagare un abbonamento su un sito web esterno. In Corea del Sud, Apple è stata anche costretta a consentire agli sviluppatori di utilizzare metodi di pagamento alternativi, ma questo non è il caso di Telegram.

Naturalmente, Telegram sta probabilmente cercando di bypassare il sistema di acquisti in-app di App Store per non pagare la commissione del 30% su ogni vendita ad Apple. Ad esempio, l’abbonamento mensile Telegram Premium costa 4,99 euro quando lo si paga tramite l’app iOS, ma se si se sceglie di pagare dal sito web di Telegram, lo stesso abbonamento costa 3,99 euro.

Il CEO di Telegram Pavel Durov critica apertamente Apple a causa delle rigide regole dell’App Store. Gli aggiornamenti dell’app iOS di Telegram sono stati più volte rifiutati da Apple per aver violato alcune delle linee guida dell’azienda, come la replica del design delle emoji iOS.

Non si sa quando questa funzione sarà disponibile per tutti. Ma se Telegram insisterà nel distribuire post a pagamento senza utilizzare il sistema di acquisti in-app di App Store, non passerà molto tempo prima che l’azienda si trovi ad affrontare un’altra battaglia con Apple.

