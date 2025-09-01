Facebook Twitter Youtube

Dyson 360 Vis Nav costa quasi la metà su Amazon

Dyson 360 Vis Nav presentazione

Su Amazon è in sconto il Dyson 360 Vis Nav, robot aspirapolvere con aspirazione ad alta potenza e controllo automatico intelligente: invece del prezzo di listino di 1.299 euro grazie al mega sconto Amazon si compra da questa pagina a 749 euro, con un risparmio del 42%, un’ottima occasione per acquistare un dispositivo di grande marca risparmiando 550 euro rispetto al listino.

Aspirazione potente e pulizia su misura

Il Dyson 360 Vis Nav è dotato di un motore degno di Dyson, che genera la potenza di aspirazione più elevata mai vista su un robot aspirapolvere. Grazie al rullo a tripla azione, aspira efficacemente su parquet, tappeti e superfici miste. La testina copre quasi 30 cm, riducendo il numero di passate necessarie per pulire grandi aree.

Dyson 360 Vis Nav presentazione

Modalità intelligenti e aspirazione sui bordi

Il robot offre quattro modalità di potenza: Auto, Boost, Rapida e Silenziosa. In modalità Auto, la potenza si adatta automaticamente alla quantità di sporco rilevato. Un sistema a condotto laterale estensibile permette di aspirare fino ai bordi delle pareti, evitando la dispersione dei detriti, spesso causata dalle spazzole laterali tradizionali.

Autonomia e controllo via app

Il Dyson 360 Vis Nav garantisce fino a 65 minuti di autonomia e ritorna automaticamente alla base per ricaricarsi e riprendere la pulizia. È controllabile via app, per programmare cicli, impostare zone e monitorare le attività in tempo reale. Il design ribassato consente di raggiungere anche le aree sotto i mobili più bassi.

Il prezzo di listino del Dyson 360 Vis Nav è di 1299€, ma al momento è disponibile a 749€ su Amazon,. Un prezzo eccellente per un robot che ha tutte le caratteristiche tipiche di un prodotto di fascia molto alta.

