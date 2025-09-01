Addio SIM card, gli iPhone 17 con eSIM arrivano in più paesi

Con la serie iPhone 17 (base, Pro ed Air) in arrivo a breve, quest’anno Apple intende offrire alcuni modelli senza alloggiamento per la SIM fisica in un maggior numero di nazioni.

Secondo una fonte non precisata del sito statunitense MacRumors, ai dipendenti dei negozi al dettaglio della Mela in UE è stato chiesto di completare entro il 5 settembre un corso di formazione sugli iPhone con eSIM, dispositivi che potrebbero essere offerti in varie nazioni europee, Italia inclusa.

Ricordiamo che Apple ha annunciato un evento il 9 settembre (si parte alle ore 19) nel corso del quale presenterà, la nuova gamma iPhone 17. I dipendenti della multinazionale hanno quindi ancora pochi giorni a disposizione per completare il corso di formazione. Il corso in questione è disponibile nell’app SEED, applicazione usata sia dai dipendenti degli Apple Store, sia dai rivenditori autorizzati.

Ricordiamo che gli iPhone recenti venduti negli Stati Uniti (da iPhone 14 in poi) non mettono più a disposizione l’alloggiamento per la SIM Card fisica, ma è possibile sfruttare le eSIM. Si tratta di una SIM digitale, standard del settore, che elimina la necessità di una scheda SIM fisica. La funzionalità eSIM permette di sfruttare più numeri sul telefono, offre maggiore praticità e anche una migliore sicurezza (non può essere rubata).

L’indiscrezione degli iPhone 17 senza SIM fisica circola dallo scorso anno. Il sito The Information aveva già riferito dell’intenzione di Apple di offrire i nuovi telefoni senza SIM.

eSIM molto probabile su iPhone 17 Air

Non è dato sapere se Apple rimuoverà la SIM Card fisica in più modelli della serie iPhone 17 o solamente in alcuni, ma è molto probabile che verrà rimossa negli iPhone 17 Air, previsto da mesi con un design estremamente sottile. Non in tutti i paesi l’eSIM è diffusa: in alcune nazioni, come ad esempio la Cina, Apple potrebbe decidere di offrire ancora alcuni modelli con il classico alloggiamento per la SIM Card fisica.

iOS consente di gestire più eSIM. La funzionalità denominata “eSIM Quick Transfer” (Trasferimento rapido eSIM), permette di trasferire la SIM fisica dal vecchio al nuovo iPhone senza contattare l’operatore, convertendo in automatico la SIM fisica in eSIM.

Tutte le novità degli iPhone 17 Pro e Pro Max in questo approfondimento, invece per tutto quello che è merso finora sul primo iPhone Air rimandiamo a questo articolo di macitynet.