Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Sconti speciali » Black Friday, Dyson Airwrap lo styler come nessun altro a solo 299,99 euro
OfferteSconti speciali

Black Friday, Dyson Airwrap lo styler come nessun altro a solo 299,99 euro

Di Pubblicità
Black Friday, Dyson Airwrap , styler come nessun altro a solo 299,99 euro - macitynet.it

Dyson non è solo aspirapolvere ciclonici ma anche prodotti come il Dyson Airwrap, uno styler multifunzione per asciugare, arricciare e lisciare i capelli senza calore estremo. Il prezzo scende a 299,99€ invece di 449€

Asciugatura e styling con effetto Coanda

Dyson Airwrap sfrutta l’effetto Coanda, che attira e avvolge i capelli sulle superfici degli accessori tramite un getto d’aria ad alta velocità, una specialità di Dyson. In questo modo realizza styling definiti senza utilizzare piastre o fonti di calore estreme, riducendo il rischio di danneggiamento. Il motore digitale Dyson V9 genera la potenza necessaria per modellare i capelli durante l’asciugatura, offrendo risultati precisi anche su capelli lunghi o spessi.

Accessori inclusi per ogni esigenza di styling

Nella confezione sono inclusi sei accessori: due coni Airwrap per onde e ricci, una spazzola lisciante delicata, una spazzola lisciante forte, una spazzola volumizzante rotonda e il pre-styler per asciugatura rapida. Gli accessori si agganciano magneticamente al corpo motore e permettono di passare da uno stile all’altro senza interruzioni. Il cofanetto rigido incluso è pensato per riporre tutti gli elementi in ordine.

Controllo intelligente del calore e facilità d’uso

Il sistema di controllo intelligente della temperatura misura il calore dell’aria oltre 40 volte al secondo, mantenendolo sempre sotto i 150°C. Questo permette di proteggere la fibra capillare, anche con un uso frequente. Il dispositivo è dotato di cavo girevole, tre livelli di calore e due velocità, adattandosi a diverse tipologie di capelli e preferenze di styling quotidiano.

Prezzo scontato su Amazon

Il Dyson Airwrap è attualmente proposto su Amazon a 299,99€ invece del prezzo di listino di 449€.

Sto caricando altre schede...

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE BLACK FRIDAY con macitynet.it

CTA Black Friday 2025 [per Settimio] - macitynet.itSpeciali

Apple e dintorni

Altri PC e Tablet

Altri Smartphone

Memorie (HD, SSD, SD, micro SD e RAM)

Accessori Smartphone, Computer e Tablet

Fotografia e Creatività

Audio-Video, TV, Speaker, Auricolari e Cuffie

Giochi e Gaming

Domotica e Sicurezza

Casa, Arredo, Giardino e Fai–da–te

Pulizia di casa

Cura della persona, Fitness e Salute

Auto, Moto, Viaggi e Campeggio

Cucina, Lavanderia e clima

Scorte, Detersivi e Alimenti

Prodotti e servizi Amazon

Chiudiamo rielencandovi tutti i link utili in questi giorni di offerte Black Friday:

Articolo precedente
HP e Dell hanno disabilitato il supporto HEVC da alcuni laptop senza spiegare il motivo
Articolo successivo
Black Friday, Bissel SpotClean Pet Pro pulisce a fondo dove Fido sporca a 149,49 €

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.