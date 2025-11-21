Black Friday, Dyson Airwrap lo styler come nessun altro a solo 299,99 euro

Dyson non è solo aspirapolvere ciclonici ma anche prodotti come il Dyson Airwrap, uno styler multifunzione per asciugare, arricciare e lisciare i capelli senza calore estremo. Il prezzo scende a 299,99€ invece di 449€

Asciugatura e styling con effetto Coanda

Dyson Airwrap sfrutta l’effetto Coanda, che attira e avvolge i capelli sulle superfici degli accessori tramite un getto d’aria ad alta velocità, una specialità di Dyson. In questo modo realizza styling definiti senza utilizzare piastre o fonti di calore estreme, riducendo il rischio di danneggiamento. Il motore digitale Dyson V9 genera la potenza necessaria per modellare i capelli durante l’asciugatura, offrendo risultati precisi anche su capelli lunghi o spessi.

Accessori inclusi per ogni esigenza di styling

Nella confezione sono inclusi sei accessori: due coni Airwrap per onde e ricci, una spazzola lisciante delicata, una spazzola lisciante forte, una spazzola volumizzante rotonda e il pre-styler per asciugatura rapida. Gli accessori si agganciano magneticamente al corpo motore e permettono di passare da uno stile all’altro senza interruzioni. Il cofanetto rigido incluso è pensato per riporre tutti gli elementi in ordine.

Controllo intelligente del calore e facilità d’uso

Il sistema di controllo intelligente della temperatura misura il calore dell’aria oltre 40 volte al secondo, mantenendolo sempre sotto i 150°C. Questo permette di proteggere la fibra capillare, anche con un uso frequente. Il dispositivo è dotato di cavo girevole, tre livelli di calore e due velocità, adattandosi a diverse tipologie di capelli e preferenze di styling quotidiano.

Prezzo scontato su Amazon

Il Dyson Airwrap è attualmente proposto su Amazon a 299,99€ invece del prezzo di listino di 449€.



