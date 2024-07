Prime Day, Tineco FLOOR ONE S5 lava e aspira e costa solo 289 €

Si tratta di un dispositivo che è in grado di auto pulirsi. Il ciclo di auto-pulizia permette di pulire a fondo il rullo, la spazzola e i tubi, garantendo una manutenzione immediata , senza necessità di interventi manuali da parte dell’utente. Dopo la pulizia, inoltre, si attiva anche un sistema di asciugatura con centrifuga, per rimuovere l’acqua dal rullo, mantenendolo sempre pronto all’uso.

Il rullo a spazzola di FLOOR ONE S5 è progettato per pulire agevolmente anche vicino ai battiscopa e negli angoli più difficili da raggiungere. Propone un serbatoio dell’acqua pulita da 0,8 litri così da coprire coprire aree più grandi senza dover interrompere la pulizia. Il sistema a doppio serbatoio mantiene separata l’acqua pulita da quella sporca, assicurando la massima igiene con acqua pulita e detergente .

In estrema sintesi, si tratta di un aspirapolvere smart, adatto anche per lavare i pavimenti, in grado di rimuovere ogni tipo di sporco dal pavimento, sia bagnato che asciutto. Per farlo si fregia della tecnologia iLoop Smart Sensor di Tineco , che consente di regolare automaticamente l’aspirazione, il flusso d’acqua e la velocità del rullo della spazzola, a seconda del tipo di sporco rilevato.

Il Prime day Amazon prosegue e tra i tanti sconti ve ne segnaliamo un particolarmente sorprendente: Tineco FLOOR ONE S5 si acquista con uno sconto di 100 euro ancora per poche ore. Si tratta di uno dei lavapavimenti più apprezzati del momento. Si acquista direttamente a questo indirizzo ,

