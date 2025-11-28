La casa secondo IKEA e Teklan: speaker rotondi e lampade che suonano

IKEA prosegue nel percorso che unisce tecnologia e arredamento e presenta la nuova collezione Teklan, frutto della collaborazione con la designer svedese Tekla Evelina Severin. Diffusori e lampade che si distinguono e, nello stesso tempo, si integrano con l’arredo contando su colori accesi, pattern geometrici e forme distintive.

SOLSKYDD: i nuovi speaker rotondi

La famiglia SOLSKYDD è composta da tre diffusori Bluetooth rotondi pensati per essere esposti, appesi o montati a parete. Tutti supportano Spotify Tap e possono essere collegati tra loro o con altri speaker IKEA per la modalità multi-speaker.

Il modello più piccolo, da 20 pollici, è portatile con autonomia fino a 25 ore ed è rivestito da un tessuto arancione a quadretti. La versione da 28 pollici combina tweeter e woofer dedicati, con un motivo tessile verde a strisce diagonali beige e marroni. Il modello più grande, da 46 pollici, nasce per il montaggio a parete, include due woofer e una finitura arancione testurizzata; Tutti sono disponibili anche in una variante bianca più sobria.

KULGLASS: lampade che suonano

Accanto agli speaker rotondi arrivano le KULGLASS, lampade-speaker con un paralume a spirale ispirato al gelato soft-serve. La base integra un tweeter e un woofer con regolazione tramite manopola fisica. Le versioni disponibili sono una verde e una in toni rosso-marroni con accenti rosa. Teklan racconta che la tonalità verde nasce da un ricordo d’infanzia legato a un vecchio sapone trovato nella casa dei nonni, uno spunto ripreso fedelmente nella palette finale.

La collezione comprende anche una rivisitazione dello speaker Vappeby e una serie di cavi intrecciati dai toni retrò già lanciati nei mesi precedenti.

Per ora i prezzi comunicati sono riferiti al mercato statunitense: 79,99 dollari per il modello SOLSKYDD da circa 20 cm (8″), 99,99 dollari per quello da circa 28 cm (11″), 139,99 dollari per la versione da circa 46 cm (18″) e 129,99 dollari per le lampade-speaker KULGLASS. Si tratta delle uniche cifre ufficiali disponibili al momento, in attesa che IKEA annunci i listini europei insieme alle date di arrivo nei vari Paesi.

Il rollout globale inizierà a dicembre 2025, con disponibilità negli Stati Uniti dal 1° gennaio 2026.