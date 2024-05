Dyson WashG1 pulisce e lava i pavimenti in una sola passata

Dyson ha già creato una spazzola lavapavimenti per i suoi aspirapolvere V15s e V12s, ma WashG1 è la sua prima macchina ad acqua progettata per superare tutte le numerose limitazioni lamentate dagli utenti delle lavapavimenti tradizionali e lo fa in puro stile Dyson, vale a dire spingendo al massimo ogni aspetto tecnologico, pratico e funzionale del dispositivo.

Iniziamo dal risultato finale: Dyson WashG1 è in grado di rimuovere lo sporco umido e secco in una sola passata, assicurando un lavaggio dei pavimenti accurato e igienico. Per ottenere questo risultato gli ingegneri della società hanno creato prototipi ed effettuato test in laboratorio fino ad arrivare a creare una macchina lavapavimenti sofisticatissima.

Com’è fatto e come funziona

Il serbatoio dell’acqua pulita con capienza di un litro permette dipulire fino a 290 m2 di superfici. Due rulli alimentati singolarmente ruotano in senso opposto, mentre una pompa modulata a impulsi distribuisce l’acqua uniformemente su 26 punti di idratazione posizionati con precisione lungo l’intera lunghezza di ciascun rullo.

Ogni rullo è costituito da una microfibra altamente assorbente, con 64.800 filamenti per centimetro quadrato. La combinazione di microfibre ad alta densità e l’applicazione costante di acqua pulita garantisce l’assorbimento delle fuoriuscite di liquidi, mentre lo sporco secco, i residui solidi e i capelli vengono avvolti dai milioni di filamenti.

Posizionando due rulli nella parte anteriore e posteriore della macchina, gli ingegneri Dyson hanno ottenuto un tempo di permanenza più lungo sulle macchie a ogni passata, per una rimozione potente e rapida. L’acqua sporca viene estratta dai rulli grazie a delle resistenti barre di estrazione, mentre le barre secondarie poste all’interno della spazzola sono dotate di setole in nylon per rimuovere lo sporco e i residui dai rulli in microfibra, scaricandoli in un vassoio rimovibile.

Tutto lo sporco e i residui si fermano nella testa della macchina, mentre l’acqua sporca tramite una pompa di estrazione viene convogliata in un serbatoio da 0,8 litri. Queste soluzioni oltre che aumentare l’efficacia delle pulizia assicurano anche uno smaltimento facile e igienico. Entrambi i serbatoi dell’acqua sono progettati con ampie aperture per consentire una facile manutenzione e pulizia.

Idratazione e finitura personalizzabili

Durate l’uso è possibile scegliere il livello disidratazione necessario in base al tipo di pavimento e anche di sporto. Una volta impostata una delle tre modalità tra bassa, media e alta è possibile regolare ancora più precisamente la quantità desiderata grazie a tre livelli di sensibilità per ciascuna impostazione. Un pulsante separato per la modalità boost idrata ogni rullo con la quantità massima di acqua quando viene premuto, per rimuovere lo sporco ostinato e le macchie secche.

Dyson WashG1, prezzo e disponibilità

Dyson WashG1 sarà disponibile in Italia da settembre al prezzo di 699 euro: per chi effettua l’acquisto tramite Dyson Direct gli acquirenti riceveranno un set aggiuntivo di rulli per ogni unità acquistata.

