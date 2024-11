Solarcycle Morph illumina il Natale di Dyson

Pubblicità

Dyson pensa al Natale, presentando una lampada che nella filosofia va oltre la semplice illuminazione: è un progetto pensato per il benessere visivo e creativo di artisti, architetti, interior designer e stilisti. Certo, non pensate di poterla comprare a due spiccioli.

La Solarcycle Morph è progettata per durare decenni e offre più di quelle che sono funzionalità standard per una lampada. Si tratta, evidentemente, di un prodotto particolarmente ricercato, progettato per chi lavora in settori creativi e necessita di vedere dettagli precisi, con una buona illuminazione per evitare l’affaticamento visivo.

La Solarcycle Morph di Dyson è studiata per distribuire uniformemente la luce, riducendo al minimo l’effetto flicker a luminosità massima (<1%) grazie a componenti specifici. La modalità “Precisione”, ad esempio, offre un indice di resa cromatica superiore a 90 e una temperatura colore di 4.600 Kelvin, per una riproduzione dei colori più accurata.

Si tratta anche di una lampada connessa e grazie all’app MyDyson, è possibile personalizzare la temperatura e l’intensità della Solarcycle Morph.

La Solarcycle Morph permette di scegliere tra quattro diverse modalità di illuminazione, adattandosi alle esigenze di ogni ambiente. In modalità di luce indiretta, la testa ottica ruota a 360° per riflettere la luce su pareti, pavimenti e soffitti.

Ancora, come lampada da lavoro, emette una luce intensa e focalizzata, ottimizzata per migliorare la precisione visiva, mentre nella funzione di luce da interni, la lampada crea un’illuminazione mirata per valorizzare colori ed elementi decorativi, posizionabile con estrema precisione grazie al movimento “3-Point Revolve”.

Infine, in modalità di luce d’ambiente, il corpo centrale emette una luce calda e rilassante di tonalità arancione, ideale per il relax serale con una ridotta componente di luce blu, perfetta per la fine della giornata lavorativa.

Tutto questo, ovviamente, ha il suo prezzo. Solarcycle Morph è rivolta ad un pubblico di nicchia e ha un costo di ben 749 euro. Al momento è disponibile sullo store ufficiale Dyson a questo indirizzo.

