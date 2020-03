Dyson ha progettato un ventilatore polmonare in 10 giorni, ne produrrà 15.000

Non solo elettrodomestici di alta qualità: in tempo record Dyson ha progettato un nuovo ventilatore polmonare e produrrà migliaia di unità, destinate sia al Regno Unito, sia ad altri paesi. Dyson, l’azienda inglese nota per la progettazione e produzione di elettrodomestici, ha ricevuto dal governo del Regno Unito l’ordine di produrre 10.000 ventilatori polmonari, dispositivi che saranno sfruttati dal National Health Service (il Servizio Sanitario Nazionale) per trattare i pazienti che hanno contratto la COVID-19, la malattia causata dal coronavirus.

James Dyson, fondatore dell’azienda, ha confermato con una lettera ai dipendenti l’avvio della produzione, spiegando che il supporto ventilatorio è fondamentale per mantenere in vita pazienti non in grado di controllare le vie respiratorie, e che vi è attualmente una carenza notevole di questi dispositivi sia nel Regno Unito, sia in altre parti del mondo

Nella lettera, Dyson spiega che l’azienda ha progettato e creato un nuovo ventilatore polmonare denominato CoVent dopo avere ricevuto dieci giorni addietro una chiamata dal Primo Ministro Boris Johnson.

«Il nuovo dispositivo può essere prodotto rapidamente, in modo efficiente e in grandi quantità» dichiara Dyson, spiegando ancora che il nuovo ventilatore è stato progettato per rispondere a specifiche esigenze dei pazienti affetti da coronavirus. Un portavoce dell’azienda ha riferito alla CNN che i ventilatori saranno pronti per l’inizio di aprile. Dyson ha anche riferito che oltre alle 10.000 unità richieste dal governo del Regno Unito, donerà altre 5.000 unità a livello internazionale per contribuire a combattere la pandemia.

Nel nostro Paese, Isinnova, grazie alla stampa 3D ha trasformato l’economia maschera da snorkeling di Decathlon in una maschera C-PAP ospedaliera per terapia sub-intensiva, componente non facile da trovare in questo momento nei nosocomi italiani.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Dyson sono disponibili da questa pagina. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.