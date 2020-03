Plague Inc, a breve dovrete salvare il mondo da una pandemia

L’attuale condizione sanitaria avrà giocato un ruolo d’eccezione nell’aggiornamento di Plague Inc., strategico ben noto a tutti i giocatori su iOS e Android, in cui obiettivo principale è quello di diffondere un virus in tutto il mondo, infettando e infine uccidendo l’intera popolazione globale. Dati i tempi, però, gli sviluppatori hanno ben pensato di invertire completamente gli scopi: grazie a una nuova modalità di gioco in arrivo, il virus dovrete curarlo, anziché diffonderlo.

La nuova modalità di gioco di Plague Inc. consentirà ai giocatori di gestire la progressione della malattia e di potenziare i sistemi sanitari, nonché di controllare azioni come il triaging, la quarantena, il distanziamento sociale e la chiusura dei servizi pubblici. La nuova modalità di gioco è stata sviluppata con l’aiuto di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità, della rete globale di allarme e risposta alle epidemie.

Il nuovo aggiornamento sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Plague Inc. e Ndemic Creations prevede di rilasciarlo il prima possibile.

Oltre ad aggiungere una nuova opzione che consentirà ai giocatori di combattere il virus, invece di diffonderlo, Ndemic Creations ha anche donato 250.000 dollari alle associazioni Coalition of Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) e la il Fondo COVID-19 Solidarity Response.

Il coronavirus, dopo aver cambiato le abitudini di milioni di persone in diversi paesi del mondo, interviene anche nel settore videoludico, invertendo completamente le dinamiche che in passato hanno fatto la storia di Plague Inc, disponibile su App Store e Google Play Store.

