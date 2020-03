Speaker Bluetooth Mpow da 16W con cassa anti-tutto a metà prezzo: solo 19,99 euro

Se volete un altoparlante Bluetooth da portare in spiaggia o in piscina, quindi comodo da trasportare ed adatto a resistere a schizzi d’acqua e perché no, anche urti e piccole cadute, allora prendete quello di Mpow che, grazie ad un codice, si compra a metà prezzo.

Questo speaker si collega ai dispositivi tramite Bluetooth 4.0, ma può essere collegato anche ad un qualsiasi lettore MP3 tramite cavo jack da 3,5 mm e si trasporta con facilità grazie al laccio in dotazione, che vi permetterà di agganciarlo al passante dei pantaloni, a una cintura, uno zaino o dove più vi aggrada.

Questo speaker di Mpow ha una potenza di 16W offerta dall’impiego di due driver e, come dicevamo, è certificato IPX6: la rigida scocca in silicone protegge infatti i componenti interni da polvere ed urti ma anche brevi immersioni in acqua. La batteria da 2.000 mAh promette fino a 20 ore di autonomia e si ricarica in sole 3 ore.

Normalmente costa 40 euro, un buon prezzo specialmente se consideriamo la sua resistenza agli spruzzi d’acqua. Tuttavia usando il codice OM5OIVUI il prezzo scende a soli 19,90 euro: in pratica ottenete uno sconto pari al 50%. L’offerta scade alla mezzanotte di venerdì 6 marzo.