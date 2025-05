Dyson HP2 De-NOx, purificatore Smart con filtro potenziato contro il biossido di azoto

Alla famiglia di dispositivi Smart per la casa di Dyson si è appena aggiunto HP2 De-NOx, un purificatore d’aria multifunzione progettato per rimuovere con efficacia gli inquinanti indoor, in particolare del biossido di azoto (NO₂).

Rispetto ai modelli precedenti, questo introduce un nuovo filtro K-Carbon che utilizza carbonato di potassio per assorbire fino al 50% in più di NO₂ rispetto ai filtri a carbone attivo tradizionali. Il NO₂ – spiega l’azienda – è uno dei principali responsabili del peggioramento della qualità dell’aria in ambienti chiusi, soprattutto in case con fornelli a gas, stufe o in zone urbane con traffico intenso.

Il sistema di filtrazione è composto da tre livelli:

filtro HEPA , in grado di catturare il 99,95% delle particelle ultrafini;

, in grado di catturare il 99,95% delle particelle ultrafini; filtro K-Carbon per odori e gas;

per odori e gas; un filtro catalitico permanente per la distruzione continua della formaldeide.

Come suggerisce il nome, il dispositivo è anche un termoventilatore, capace di riscaldare in inverno e ventilare in estate tramite la tecnologia Air Multiplier che genera un flusso d’aria costante (fino a 290 litri al secondo), con oscillazione a 350°.

Il Dyson HP2 De-NOx integra alcuni sensori ambientali per poter funzionare in modalità automatica regolando intensità e flusso in base ai livelli di inquinamento rilevati. Tutte le informazioni vengono visualizzate sul display LCD incorporato e possono essere gestite anche da remoto tramite l’app MyDyson per iPhone, iPad, Apple Watch e Android.

Per la manutenzione, il filtro HEPA+K-Carbon ha una durata media di 12 mesi (con uso di 12 ore al giorno), e il dispositivo notifica all’utente quando è il momento della sostituzione.

Disponibilità e prezzo

Il nuovo Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx è appena arrivato sul mercato e costa 799 €, posizionandosi quindi nella fascia alta del mercato dei purificatori domestici. Lo potete comprare direttamente sul sito ufficiale.