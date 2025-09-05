Facebook Twitter Youtube

Dyson HushJet Purifier Compact è compatto ma purifica come i grandi

Dimenticate i purificatori d’aria ingombranti e rumorosi: grazie alle ultime innovazioni Dyson ispirate all’aeronautica, HushJet Purifier Compact è piccolo, super potente e allo stesso tempo silenzioso, tanto da poter essere impiegato sia di giorno che di notte, persino in camera da letto.

Invece della tecnologia Air Multiplier impiegata finora, il nuovo ugello HushJet Nozzle offre un modo nuovo per muovere l’aria. Ispirato ai principi aerodinamici dei motori a reazione, permette di proiettare un flusso concentrato di aria purificata, il tutto in modo efficiente e silenzioso.

Il costruttore cambia così approccio alla purificazione con un design elaborato ispirato al silenziatore aeronautico. Con il cambio di tecnologia cambiano anche formato e design del dispositivo. L’ugello a forma di stella, funziona come un concentratore per asciugacapelli: aumenta la velocità del flusso d’aria per una purificazione più potente e rapida.

La forma particolare contribuisce a ridurre il rumore, attenuando le onde sonore prodotte dal compressore ad alta velocità. Così può essere attivato anche di notte in camera da letto senza disturbare il sonno. La rumorosità arriva a solamente 24dB in modalità notturna, quindi all’incirca come un sussurro, silenzioso come una biblioteca.Dyson HushJet Purifier Compact è compatto ma purifica come i grandi - macitynet.it

Nonostante le dimensioni compatte Dyson HushJet offre prestazioni da grande: cattura oltre il 99% degli inquinanti fino a 0,3 micron grazie al filtro HEPA con durata quattro volte superiore rispetto ai modelli precedenti del marchio. Cattura anche gli allergeni, inclusi polline, polvere e forfora animale, contribuendo a ridurre i sintomi che possono compromettere il sonno, come naso chiuso, gola secca e prurito agli occhi.

Il nuovo filtro HEPA elettrostatico è più efficiente dal punto di vista energetico, impiega meno materiale e dura fino a 5 anni. Grazie ai sensori integrati monitora la qualità dell’aria in tempo reale per regolare in automatico le prestazioni. Si può controllare tramite l’app MyDyson e anche con comandi vocali Alexa e Google.

Dyson HushJet Purifier Compact è compatto ma purifica come i grandi - macitynet.it

Dyson HushJet Purifier Compact, disponibilità e prezzo

Dyson HushJet Purifier Compact arriva nel 2026. Oltre che sul sito del costruttore, i prodotti Dyson si possono acquistare anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che Dyson propone anche la sezione Renewed sul proprio sito con dispositivi ricondizionati, garantiti e in sconto. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo Dyson il link da seguire è direttamente questo.

