A IFA 2025 le novità Belkin per ricarica veloce Qi2 e audio SoundForm

Nell’ambito dell’IFA 2025, Belkin presenta tre nuove soluzioni di ricarica e quattro nuovi prodotti SoundForm, espandendo così ulteriormente il suo portfolio di prodotti per la ricarica e l’audio.

Caricabatteria magnetico UltraCharge da 25 W

Belkin ha presentato tre soluzioni che sfruttano la potenza dell’ultimo standard Qi2 25W, compreso un caricabatteria che ricarica velocemente un iPhone dallo 0 al 50% in 30 minuti, una velocità di ricarica fino a cinque volte più rapida rispetto a quelle dei caricabatterie Qi standard.

Progettato per ridurre lo sviluppo di calore, grazie a una tecnologia di raffreddamento passivo denominato “ChillBoost”, il caricabatteria è indicato come in grado di offrire prestazioni ottimali e protezione della batteria; comprende una connessione Qi2 compatibile, un supporto per lo streaming a mani libere e un cavo USB-C da 2 metri per una maggiore libertà di movimento.

È realizzato con il 75% di materiali in plastica riciclata post-consumo e dotato di 2 anni di garanzia sul prodotto e di garanzia sulle apparecchiature collegate fino a 2.000 €, in un design compatto e ideale per i viaggi. I prezzi partono da 34,99€ e sarà disponiible da ottobre 2025.

Doppio caricabatteria da parete GaN USB-C da 50 W e 67 W BoostCharge Pro

Questo caricabatteria da parete di piccole dimensioni vanta prestazioni eccellenti in un design ultracompatto. Quando si utilizza un’unica porta USB-C, a seconda del modello fornisce fino a 50 W oppure 67 W di ricarica ad alta velocità, ideale per dispositivi come MacBook Pro 13″, Dell XPS, HP Spectre Folio, Chromebook e altri laptop USB PD.

Utilizzando due porte USB-C è possibile ricaricare due dispositivi contemporaneamente, ad esempio laptop, smartphone, tablet, console di gioco e altro ancora: si ricaricheranno tutti alla massima velocità.

Il produttore riferisce che è progettato per garantire la massima efficienza energetica, vanta un consumo zero in standby (<5 mW a 230 V CA), rendendolo tanto potente quanto a impatto ridotto. Il prezzo di listino è di 39,99€ per la versione da 50W e di 39,99€ per la versione da 67W e la disponiiblità è prevista entro fine settembre.

Caricabatteria da auto con cavo retrattile da 75 W BoostCharge

Il caricabatteria da auto a 2 porte con cavo USB-C retrattile da 75 W è pensato per offrire ricarica ad alta velocità durante gli spostamenti. Basta collegarlo alla presa accendisigari del veicolo per iniziare a ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Il cavo USB-C retrattile da 75 cm fornisce fino a 60 W, ideale per ricaricare la maggior parte dei laptop, mentre le due porte aggiuntive USB-C e USB-A ricaricano telefoni, tablet e altri dispositivi.

La distribuzione intelligente dell’alimentazione (Intelligent Power Allocation o IPA, in inglese) promette la ricarica ottimale di ogni dispositivo connesso, mentre la USB-C Power Delivery (PD) consente di ricaricare velocemente sia i dispositivi iPhone che Samsung Galaxy, oltre a un’ampia gamma di dispositivi USB-C. Il prezzo di listino è di 34,99€ e la disponibilità è prevista entro settembre.

SoundForm Anywhere

Progettati per offrire “comfort per tutta la giornata”, questi auricolari semi open-ear rimangono piatti sull’orecchio, per rimanere in posizione quando ci si allena o si sta sdraiati. Realizzati con il 50% di materiali riciclati post-consumo e venduti in una confezione totalmente priva di plastica, gli auricolari SoundForm Anywhere vantano una durata della batteria di 26 ore (fino a 6 ore con una singola ricarica e 20 ore aggiuntive tramite la custodia) e microfoni dotati di tecnologia Clear Call Quality in ciascun earbud per ridurre attivamente il rumore di sottofondo.

Questi auricolari sono dotati inoltre della connettività multipoint, che consente la connessione simultanea di due dispositivi e garantisce 90 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica rapida USB-C. La confezione include una custodia compatta con moschettone per un facile trasporto (è possibile agganciarli ad un portachiavi o custodirli nella tasca dei jeans). Il prezzo di listino è di 34,99€ e la dispoibilità è indicata entro settembre.

SoundForm ActiveFit

Gli auricolari SoundForm ActiveFit sono indicati come progettati “per offrire libertà di movimento”, e garantire “vestibilità sicura e confortevole” durante ogni ripetizione, corsa e routine. Dotati di ganci ergonomici in silicone e di copriauricolari in-ear con tenuta stabile, consentono a chi li indossa di immergersi nel comfort della musica e mantenere comunque la concentrazione. Arrivano fino a 9 ore di riproduzione non-stop, con 27 ore di durata aggiuntiva della batteria usando la custodia di ricarica.

Offrono tre impostazioni di equalizzazione che promettono “un suono potente e personalizzabile”. La classificazione IP54 li rende resistenti a sudore e schizzi d’acqua, mentre i due microfoni integrati dotati di tecnologia Clear-Call Quality promettono audio chiaro anche quando si è in movimento. Le modalità di ascolto standard e hear-thru li rendono ideali per gli allenamenti all’interno o all’aperto. Vantano tecnologia Bluetooth 5.4 con connettività Multipoint per l’abbinamento di due dispositivi e ricarica rapida USB-C. Il prezzo di listino è di 34,99€ e la disponiiblità è indicata entro settembre.

SoundForm Rhythm ANC

Gli auricolari SoundForm Rhythm ANC, con cancellazione attiva del rumore e dal design elegante per l’uso quotidiano, sono penati per chi vuole prestazioni di alto livello a prezzo accessibile. Progettati con driver da 10 mm e due microfoni in ciascun auricolare per una cancellazione attiva del rumore avanzata, offrono tre modalità di ascolto: ANC (cancellazione attiva del rumore), hear-thru e ascolto standard.

Tre le preselezioni di equalizzazione: Belkin Signature Sound, incremento bassi e bilanciato. Con fino a 8 ore di riproduzione non-stop, più 20 ore di durata aggiuntiva della batteria usando la custodia di ricarica. Vantano tecnologia Bluetooth 5.3 e connettività Multipoint per l’abbinamento di due dispositivi. Il prezzo di listino è di 39,99€ e la disponibilità è prevista entro settembre.

Auricolari con filo USB-C e cancellazione del rumore SoundForm

La domanda di soluzioni cablate è di nuovo in auge, sia per motivi di design “minimalista” che per vantaggi pratici. Gli auricolari con filo USB-C e cancellazione del rumore (ANC) di Belkin non richiedono ricarica, possono essere riposti in qualsiasi borsa e sono più difficili da perdere. Dotati di cavo piatto antigroviglio e facilmente pieghevole, sono resistenti al sudore e agli schizzi d’acqua (IPX5).

Vantano driver da 12 mm e promettono “audio ricco e bassi profondi”. Il microfono integrato con tecnologia Clear Call Quality promette “chiamate con audio chiaro”. Tre preselezioni di equalizzazione: incremento bassi, bilanciato e Belkin Signature Sound per personalizzare la propria esperienza di ascolto. Il prezzo di listino è di 27,99€ e la disponiiblità prevista entro settembre.

