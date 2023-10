Dyson svela le migliori invenzioni del James Dyson Award 2023

Inizia la fase internazionale del James Dyson Award 2023, riconoscimento mondiale nel campo dell’ingegneria e del design che sfida studenti e neolaureati a creare un progetto che risolva un problema reale e rilevante. La rosa di 20 invenzioni è stata annunciata e tutti gli inventori hanno la possibilità di diventare vincitori a livello mondiale e di ricevere 34.000 euro a sostegno delle fasi successive del loro progetto.

Gli studenti e i giovani ingegneri di tutto il mondo sono la dimostrazione vivente di come le menti curiose possano spingersi oltre i confini dell’invenzione e creare soluzioni in grado di cambiare la vita.

Il progetto ForestGuard 2.0 selezionato dalla Turchia è una risposta ai devastanti incendi che gli studenti hanno visto dilaniare il Paese dal 2021. L’invenzione, creata da un team dell’Università di Istanbul Bilgi, utilizza la tecnologia dei sensori satellitari per allertare le autorità al primo segnale di un potenziale incendio, nella speranza di ridurre notevolmente il rischio negli anni futuri.

Invece a Singapore il giovane inventore E Ian Siew, ispirato dalla difficoltà con cui si è ripreso a seguito di un’operazione a cuore aperto, ha creato una soluzione migliore. Con la consulenza di esperti del National University Hospital di Singapore, ha creato un dispositivo simile a un gilet per la riabilitazione post-operatoria, che migliora il supporto per la fusione dell’osso dello sterno dopo l’intervento.

Il progetto australiano REVR, inventato da Alexander Burton, spera di ridurre la Carbon Footprint dell’industria dei trasporti, responsabile del 20% delle emissioni globali. Poiché l’acquisto di veicoli elettrici ha un costo elevato, ha inventato un kit di retrofit che converte i motori a combustione interna delle auto in ibridi elettrici, riducendo significativamente il costo di un trasporto più ecologico.

In alcuni casi anche le idee semplici possono avere un impatto globale significativo. Nelle Filippine, il giovane imprenditore Jeremy De Leon ha creato Make-roscope, un portachiavi che trasforma uno smartphone o un tablet in microscopio. Migliorare l’accesso agli strumenti di laboratorio per gli studenti di tutto il mondo può avere implicazioni enormi per la futura generazione di scienziati, e l’invenzione è già stata utilizzata da oltre 3.000 studenti e insegnanti filippini.

Per quanto riguarda i requisiti necessari per entrare nella rosa dei candidati, Rachael Pink, Head of Technology Development di Dyson, dichiara:

“L’inventore deve dimostrare di aver capito davvero come funzionerà la sua idea; deve dimostrare di aver pensato a come la sua idea possa essere realizzata in modo efficace ed essere in grado di resistere alle sfide che dovrà affrontare durante l’utilizzo. Alcuni dei migliori progetti che abbiamo presentato hanno dimostrato di aver fallito nel corso del processo di progettazione, ma di aver imparato da questi fallimenti e di aver migliorato ulteriormente i loro progetti”.

La diversità di pensiero come motore della creatività

Le grandi idee nascono dalla diversità di pensiero e di esperienza. I 14 ingegneri Dyson che compongono la giuria per la Top 20 di quest’anno lavorano nei centri di ricerca e sviluppo Dyson di Singapore, Regno Unito, Malesia e Filippine e sono specializzati in settori ingegneristici quali sostenibilità, elettronica, produzione, acustica e stoccaggio dell’energia.

A loro si sono aggiunti i laureandi del Dyson Institute of Engineering Technology per condividere le loro intuizioni e sfidare i processi di progettazione convenzionali. La giuria ha analizzato, discusso ed esaminato tutti i finalisti nazionali e i secondi classificati, riunendosi per selezionare i migliori progetti e creare la Top 20 di quest’anno. I vincitori globali del concorso James Dyson Award 2023 saranno annunciati il 15 novembre.

