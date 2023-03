Torna il James Dyson Award, inventori in gara per risolvere problemi rilevanti

Il 1 marzo sono state ufficialmente aperte le candidature per la diciannovesima edizione del James Dyson Award, la competizione annuale indetta dall’omonima fondazione che ha l’obiettivo di individuare idee innovative per risolvere problemi di portata mondiale.

L’iniziativa è dedicata a giovani ingegneri e designer di prodotto e si possono vincere fino a 34.000 €. Come? Dyson vuole che le persone giovani «affrontino i problemi più impellenti a livello mondiale con la scienza, design e progetti sostenibili».

«Siamo alla ricerca di soluzioni sostenibili, che facciano uso di meno energia e materiali, in grado di migliorare il nostro pianeta» dicono i promotori dell’evento: si va dalle questioni ambientali al miglioramento dei dispositivi medico-sanitari.

Fino ad oggi sono state premiate oltre 390 invenzioni (e oltre il 70% sono già in commercio), tra vincitori selezionati a livello nazionale e globale. Una di queste è ad esempio il Plastic Scanner, che migliora il riutilizzo della plastica, ma ci sono anche le soluzioni di MarinaTex e AuREUS che puntano alla biodegradabilità dei materiali e quelle di Blue Box e HOPES che invece migliorano la diagnostica medica a domicilio.

La gara, come raccontano i vincitori delle precedenti edizioni, è un ottimo trampolino di lancio perché dà parecchia visibilità alle invenzioni e aiuta a far decollare poi le idee. Per altro l’anno scorso Dyson ha anche lanciato una rete dedicata ai vincitori delle precedenti edizioni per la commercializzazione delle invenzioni, senza considerare che seguiranno poi eventi e opportunità di networking che permetteranno ai vincitori di entrare in contatto, condividere esperienze e prendere in considerazione la possibilità di tutoraggio.

Quanto si vince

Ogni Paese e regione partecipante premierà un vincitore nazionale con 5.700 € e due secondi classificati nazionali, scelti da una giuria esterna in collaborazione con Dyson. I vincitori nazionali passano poi alla fase di selezione e premiazione internazionale, dove James Dyson seleziona i vincitori mondiali, e qui c’è la possibilità di vincere 34.000 €.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 luglio: trovate il modulo sul sito ufficiale.

L’Italia alle precedenti edizioni

Se volete dare un’occhiata alle invenzioni italiane vincitrici delle precedenti edizioni, qui trovate quelle dell’anno scorso mentre qui quelle del 2021.