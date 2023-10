Dyson costa il 30% meno con Renewed ricondizionati e garantiti

Tra i marchi top della tecnologia per la casa e le persone Dyson è nota anche per prezzi di fascia alta: ora grazie alla nuova sezione Renewed del negozio online del costruttore, un numero più ampio di utenti può acquistare un Dyson ricondizionato e garantito, proposto con il 30% di sconto rispetto al nuovo e, in occasione del lancio, con un ulteriore sconto del 15% tramite codice, che porta il risparmio al 45% sul nuovo.

Da sempre gl ingegneri Dyson progettano per ottenere il massimo dal minimo indispensabile in termini di energia e materiali. Un modo di operare sostenibile che ora si amplia ulteriormente con il progetto Dyson Renewed.

Il costruttore dona una seconda vita ai dispositivi, aumentandone la durata nel tempo e riducendo l’utilizzo di materie prime e nuove parti.

Tutti i prodotti sono sottoposti a un’accurata fase di ricondizionamento per assicurare che ogni unità funzioni secondo gli elevati standard di qualità Dyson. Il costruttore applica anche a tutti i prodotti Renewed la sua politica di reso e la garanzia di un anno. Tutti i dispositivi ricondizionati sono dotati di confezioni prodotte con materiali riciclabili, sicure per un trasporto senza danni, e concepite per ridurre al minimo gli sprechi.

La nuova sezione ricondizionati garantiti Dyson Renewed

Al lancio la sezione Dyson Renewed del negozio online propone dispositivi in tre categorie: aspirazione, cura dei capelli e purificatori d’aria. Ecco alcuni esempi: Dyson V11 Torque Drive Extra a 419€ indicato come esaurito nel momento in cui scriviamo. L’aspirapolvere Dyson V8 Absolute a 279€, acquistabile anche pagando in tre rate da 93€ con PayPal.

Asciugacapelli Dyson Supersonic a 314 euro, sempre con sconto 30% sul prezzo iniziale e ulteriore sconto 15% con codice AUTUNNO23. Dyson Airwarp Complete Long a 419€, oppure in tre rate da 139,67€.

Il costruttore copre tutti i dispositivi ricondizionati con un anno di garanzia, offre inoltre spedizione in 24 ore e reso entro 30 giorni entrambi gratuiti. Oltre che nel negozio online del marchio, i prodotti ricondizionati Dyson sono disponibili anche su Privalia, eBay e Veepee.

Tre le ultime novità Dyson qui trovate i purificatori Hot+Cool Gen 1 più accessibili, invece qui la recensione di Dyson V15 Submarine, il primo aspirapolvere del marchio che lava i pavimenti. Tutti gli articoli che parlano di Dyson sono disponibili da questa pagina di macitynet.