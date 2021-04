Dyson Omni-glide: l’aspirapolvere senza filo che pulisce l’impossibile

Se gestite le pulizie settimanali o plurisettimanali con il vostro potente Dyson dal serbatoio ultracapace ma siete alla ricerca di un aspirapolvere più compatto e leggero per il “lavoro sporco” e preciso che arrivi al più nascosto angolo della casa, la risposta potrebbe essere ancora un prodotto Dyson e in particolare il modello Dyson Omni-glide che è disponibile a partire da oggi, 27 Aprile, anche nel nostro paese.

Dyson Omni-glide è leggero e può essere trasportato ovunque ed essere sollevato con facilità per raggiungere i punti piu’ alti della casa ma anche il movimento sulle superfici orizzontali e’ facile grazie spazzola Fluffy omnidirezionale che è stata progettata per muoversi in tutte le direzioni – avanti, indietro e persino lateralmente – muovendosi su quattro ruote stabilizzatrici a 360°.

Per aumentarne la compattezza il sistema di aspirazione è stato riconfigurato in un nuovo formato in linea, con il sistema di separazione, il motore, il filtro e il manico tutti allineati, per consentire all’aspirapolvere di muoversi ad altezza pavimento e raggiungere spazi ristretti, come sotto il divano o tra i mobili. Grazie alla riduzione delle dimensioni del serbatoio è infatti possibile avere una inclinazione a 90° che permette di raggiungere i punti più difficili della casa.



Ma le piccole dimensioni non devono trarre in inganno: per il nuovo formato, gli ingegneri Dyson hanno progettato un dispositivo con tutte le tecnologie chiave Dyson – compreso il motore Dyson Hyperdymium – concentrate e riorganizzate ma senza perdita di aspirazione, garantendo fino a 105.000 giri/min.

È stata mantenuta anche la tecnologia proprietaria di filtrazione a cinque stadi che garantisce l’ aspirazione della polvere fine nascosta negli spazi difficili da raggiungere, catturando il 99,97% delle particelle più piccole di 0,3 micron ed espellendo aria pulita.

Tra le altre caratteristiche fondamentali dell’aspirapolvere Dyson Omni-glide l’azienda sottolinea anche quelle di:

– Svuotamento facile e fluido del contenitore: il contenitore dritto e sottile dispone di un meccanismo di espulsione con fermo rotante, per eliminare la polvere con un’unica azione. Una fascia in silicone pulisce la copertura a rete per espellere la polvere senza sporcarsi le mani.

– Pulsante di accensione: l’aspirapovere dispone di un pulsante di accensione al posto del tradizionale grilletto, il che significa che è possibile cambiare mano mentre si pulisce o si incontrano degli ostacoli, rendendo la pulizia più facile.

– Facile manutenzione: per rimuovere l’accumulo di polvere, è possibile lavare il contenitore, il filtro, il rullo e tutte la parti senza componenti elettronici.

– Batteria rimovibile ad alta densità di energia e ad autonomia costante: permette un’autonomia fino a 20 minuti. La sostituzione della batteria è stata facilitata dalla struttura a scatto che permette la rimozione e la sostituzione della batteria semplicemente premendo il pulsante. *La batteria e il caricatore supplementari possono essere acquistati separatamente dal sito web Dyson.

– Stazione di ricarica a parete: permette di appoggiare il dispositivo alla stazione di ricarica, per averlo pronto per la sessione di pulizia successiva.

Dalle dimostrazioni che abbiamo visto nella presentazione Dyson si tratta di un dispositivo che va a colmare uno spazio di utenza molto vario: da una parte chi già conosce la tecnologia e affidabilità Dyson e vuole un secondo aspirapolvere per gestire gli spazi più angusti e pulire sotto i mobili e divani più ribassati o gli angoli in alto della casa con il minimo della fatica possibile, dall’altra chi non necessita di un aspirapolvere di grandi dimensioni perché ha un piccolo appartamento e vuole pulire spesso e bene oppure deve gestire un piano della casa (una tavernetta o una mansarda) con un sistema pulizia separato.

Le dimensioni minime riducono anche lo spazio “a riposo” di Omni-Glide e ne facilitano il posizionamento anche in mobili di dimensioni ridotte e nel caso lo vogliate usare senza tubo permettono un funzionamento ottimale anche per la pulizia dell’auto. Il peso a pieno funzionamento è di 1,9 KG. Le dimensioni (LxHxW) sono di 92x208x1077 mm. Nella confezione sono inclusi Bocchetta a Lancia combinata, minispazzola motorizzata, beccuccio per superfici, stazione di ricarica a muro, caricatore.

Per informazioni su prezzi ed accessori di Omni-glide vi rimandiamo a questa pagina del sito italiano di Dyson.