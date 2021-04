Garmin, le funzioni dei nuovi smartwatch Venu 2 e Venu 2S

Garmin ha presentato Venu 2 e Venu 2S, due nuovi smartwatch (compatibili iPhone e Android) che consentono un monitoraggio completo e accurato dell’attività quotidiana. Rilevano parametri quali la frequenza cardiaca, il livello di stress, il dato di ossigenazione del sangue, la qualità del sonno, il livello di idratazione e il livello di energia del corpo. A tutto questo si aggiungono, rivolti alle donne, il monitoraggio del ciclo mestruale e della gravidanza.

Garmin Venu 2 e Venu 2S introducono due nuove funzioni: Fitness Age, che stima l’età del corpo comparando l’età biologica di chi li indossa a quella della sua salute (basandosi sul livello di attività fisica giornaliero, la frequenza cardiaca a riposo e la percentuale di grasso corporeo); Sleep Score, che fornisce all’utente ogni giorno un punteggio basato sulla qualità e sulla quantità del sonno della notte precedente con dettagli e approfondimenti personalizzati utili per migliorare il proprio riposo.

L’opzione Health Snapshot consente di creare un report con le principali statistiche e dati registrati, così da poterlo eventualmente condividere con un esperto della salute.

I due dispositivi prevedono profili per discipline outdoor e indoor, oltre che allenamenti e workout animati, che mostrano la corretta esecuzione di ogni passaggio direttamente sul display dello smartwatch. Gestiscono Smart Notification e, utilizzando cuffie Bluetooth compatibili di terze parti, consentono di direttamente dal dispositivo i propri brani preferiti. Tramite Garmin Pay, infine, è possibile eseguire pagamenti contactless direttamente dal polso.

Venu 2 prevede una batteria ricaricabile che, a detta del produttore, garantisce un’autonomia fino a 11 giorni in modalità smartwatch, fino a 8 ore con GPS e musica attivi. Venu 2S, invece, prevede una batteria ricaricabile con un’autonomia fino a 10 giorni in modalità smartwatch e fino a 7 ore con GPS e musica accesi. La funzione di ricarica rapida della batteria consente, in soli dieci minuti, di estendere la durata fino a un giorno in modalità smartwatch e fino a un’ora con GPS e musica attivi. A tutto ciò si aggiunge l’opzione di risparmio di energia che aumenta ulteriormente l’autonomia e quindi la funzionalità degli strumenti. I prezzi partono da 399,99 euro.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Garmin sono disponibili da questa pagina.