Purificatori e Aspirapolvere Dyson sconto fino a 50 euro su eBay

Vi abbiamo già detto della particolare promozione che sta andando in onda su eBay in queste ore, e che durerà fino al 21 novembre prossimo, salvo esaurimento scorte. Ebbene, anche Dyson sta partecipando a questo speciale Black Friday di eBay, con sconti su aspirapolvere e purificatori fino a 50 euro. Ecco tutti i link per gli acquisti.

Direttamente a questo indirizzo potete prendere visione di tutti i prodotti Dyson in sconto. Tra questi, Omni-glide, l’aspirapolvere leggero e che può essere trasportato ovunque, oltre che sollevato con facilità per raggiungere i punti più alti della casa. Inoltre, la Fluffy omnidirezionale è stata progettata per muoversi in tutte le direzioni – avanti, indietro e persino lateralmente – muovendosi su quattro ruote stabilizzatrici a 360°. Grazie al codice sconto NOV21EDAYS si acquista ad appena 296,10 euro, direttamente da qui.

Tra gli altri prodotti in offerta anche l’aspirapolvere Dyson V12 Slim, dotato di Motore Dyson Hyperdymium che genera fino a 125.000 giri/min per aspirare polvere microscopica e detriti di grandi dimensioni. Solitamente con un listino di 629 euro, al momento la portate a casa a 579 euro.

Sempre in sconto del 10%, fino a 50 euro di sconto, anche il purificatore d’aria Dyson Pure Hot Cool Link, ma anche le scope vertivali Dyson V8 e V7. Tutti questi articoli si acquistano con lo stesso codice sconto NOV21EDAYS, partendo direttamente da questa pagina.

Altre offerte eBay, su altri prodotti sono raggiungibili direttamente a questo indirizzo.