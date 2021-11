Con Galaxy S22 Ultra potrebbe risorgere la S-Pen

Dopotutto, Samsung potrebbe rimettere in campo la S-Pen con il Galaxy S22 Ultra. Lo si apprende da una foto che sta circolando in rete in queste ore nella quale viene mostrato quello che dovrebbe essere il telefono, ormai pronto per la commercializzazione. Da questa immagine si scorge il fantasma del Galaxy Note visto che il telefono non solo presenta la S-Pen con tanto di slot per contenere il pennino, ma ha anche un design meno arrotondato che ricorda appunto i Note del passato.

A differenza di quanto visto in alcuni rendering 3D diffusi precedentemente online, non sembra tuttavia esserci la “gobba” a forma di lettera “P” nel comparto fotografico posteriore: questo in teoria perché Samsung, che aveva bisogno di un corpo più spesso per poter ospitare la penna, ha avuto così a disposizione la possibilità di incassare gli obiettivi a filo della scocca.

Secondo le indiscrezioni però la differenza qui sarebbe soltanto questa, perché il Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere lo stesso sistema fotografico, contraddistinto da un sensore principale da 108 MP al fianco di un obiettivo ultragrandangolare da 12 MP, un teleobiettivo 3X e un quarto tele 10X, entrambi da 10 MP.

Jon Prosser ha detto che Samsung lancerà i preordini per la famiglia di Galaxy S22 l’8 febbraio mentre la commercializzazione avverrà soltanto 10 giorni dopo, il 18 febbraio 2022. Le date, così come l’immagine a cui fa riferimento questa notizia, vanno comunque prese con le dovute cautele perché potrebbe trattarsi pur sempre di un falso. Riguardo le tempistiche, se verranno rispettate quelle anticipate da Prosser, vuol dire che il lancio a gennaio dell’S21 è stato indicativo di quel momento e non l’inizio di una tradizione.

Per quanto riguarda invece la foto, ciò potrebbe dare una risposta al perché Samsung aveva deciso di saltare l’aggiornamento del Galaxy Note nel 2021: significherebbe infatti che la società non stava “eliminando” il Note, ma lo stava semplicemente infilando all’interno della linea Galaxy S, riservando magari il periodo estivo per il lancio dei pieghevoli.