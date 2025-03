Con TIM e Galaxy S25 la eSIM si attiva senza codice QR

Pubblicità

TIM è il primo operatore telefonico italiano ad attivare la eSIM digitale sui Galaxy S25 senza bisogno di inquadrare un QR Code. In sostanza non serve più attendere l’arrivo del codice via email perché il tutto si svolge all’interno di una notifica ricevuta sul cellulare, semplificando ulteriormente la configurazione della scheda sia per le nuove linee che per la conversione in digitale di quelle esistenti.

L’iniziativa come dicevamo si rivolge a tutti i clienti che acquistano uno dei terminali Samsung Galaxy S25, S25+ e S25 Ultra in uno dei negozi TIM, oppure coloro attivano una nuova linea mobile eSIM o convertono la SIM tradizionale.

Questo nuovo e più immediato sistema di attivazione si avvale dello standard tecnico GSMA eSIM Discovery per associare il codice eID della eSIM al numero telefonico del cliente – spiega l’azienda – e successivamente verrà esteso anche ad altri smartphone nell’intento di «contribuire in maniera significativa alla riduzione dell’impatto sull’ambiente».

Il sistema con QR Code quindi rimane ancora valido, quantomeno per chi compra online o per gli altri dispositivi non ancora supportati. Vi ricordiamo che i nuovi telefoni Galaxy S25 annunciati a fine gennaio 2025 sono in vendita anche su Amazon con sconti che talvolta sfiorano i 450 € di risparmio sul prezzo di listino.

Le eSIM di TIM sono arrivate in Italia a novembre 2019. Per saperne di più invitiamo a dare un’occhiata a questo articolo in cui vi spieghiamo cosa sono e come funzionano con iPhone, iPad e Android.

