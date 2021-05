Dyson V15 Detect termina la polvere con tecnologia e laser

Ora è più semplice avere una casa più igienica, grazie alla nuova generazione di aspirapolvere senza filo Dyson, incluso Dyson V15 Detect (già disponibile sul sito del costruttore), progettato per rendere visibile la polvere nascosta di dimensioni fino a 10 micron: è dotato di un sensore piezoelettrico per fornire la prova scientifica di ciò che è stato aspirato.

Sviluppato da un team di 370 ingegneri a livello globale, Dyson V15 Detect è dotato di un motore Dyson Hyperdymium che genera fino a 240 air watt di aspirazione e di un sistema di filtrazione a cinque strati che cattura il 99,99% di particelle di polvere fino a 0,3 micron per una pulizia approfondita.

Come parte di una gamma completamente nuova di aspirapolvere Dyson in grado di soddisfare diverse esigenze di pulizia per ogni casa, questi dispositivi aiutano a creare un ambiente più igienico in un periodo in cui il 60% delle persone pulisce casa con più frequenza, ora più che mai. Una nuova gamma che include aspirapolvere formato small, medium e large già disponibili in tutto il mondo.

«Come ingegneri abbiamo il compito di risolvere i problemi quotidiani e gli ultimi 12 mesi hanno creato un sacco di nuovi problemi, perché passiamo più tempo in spazi chiusi» spiega James Dyson, Chief Engineer e Founder. «Tutti puliamo con maggiore frequenza, cercando di rimuovere la polvere di troppo, con il desiderio di vivere serenamente in una casa davvero pulita».

«I nostri nuovi aspirapolvere sono dotati di una tecnologia laser integrata per rivelare la polvere nascosta, grazie a un laser diodo integrato nella spazzola che è posizionato precisamente a un angolo di 1,5 gradi e a 7,3mm da terra per creare il migliore contrasto tra polvere e pavimento. Pensiamo che il solo rilevamento della polvere non sia abbastanza, quindi rimuoviamo, misuriamo e classifichiamo meticolosamente le particelle 15.000 volte al secondo tramite un sensore piezoelettrico che converte le vibrazioni in segnali elettrici, mostrando con precisione sul display LCD, posizionato nella parte posteriore dell’aspirapolvere, le dimensioni e il numero di particelle aspirate. Dyson V15 è potente e intelligente e fornisce la sicurezza definitiva e la prova scientifica di una casa più igienica e pulita».

Rilevamento laser della polvere

Dyson ha progettato una tecnologia laser per il rilevamento della polvere, fornendo la sicurezza di una pulizia accurata della casa. La tecnologia di rilevamento laser della polvere rivela le particelle che normalmente non sono visibili a occhio nudo con un laser precisamente angolato integrato nella spazzola.

L’idea è nata quando un ingegnere Dyson ha notato che le particelle sospese nell’aria presenti in casa brillavano al sole. È partita, quindi, la fase di ricerca per capire come applicare questo fenomeno alla polvere fine invisibile a occhio nudo presente nelle nostre case. Il team ha condotto degli esperimenti in laboratorio con i laser per verificare come avrebbero potuto ottenere questo risultato ed è così che è nata questa nuova soluzione.

Gli ingegneri Dyson hanno integrato un laser a diodo verde – scelto per la sua capacità di creare il miglior contrasto – nella spazzola Slim Fluffy, posizionandolo precisamente a un angolo di 1,5 gradi a 7,3mm da terra. Questo siginifica che la polvere nascosta sulla superficie del pavimento che normalmente è invisibile a occhio nudo può essere individuata e rimossa.

Sensore piezoelettrico

Ora più che mai vogliamo vivere in case più igieniche, per questo motivo gli ingegneri Dyson si sono impegnati a sviluppare una tecnologia che permette all’utente di misurare la polvere individuata e visualizzare i risultati sul display LCD per una prova scientifica in tempo reale di una pulizia accurata.

Un sensore piezoelettrico è stato integrato nell’aspirapolvere. I filamenti in fibra di carbonio nella spazzola raccolgono le particelle microscopiche che vengono misurate e contate fino a 15.000 volte al secondo. La polvere entra nell’aspirapolvere e colpisce il sensore piezoelettrico all’ingresso del contenitore e le lievi vibrazioni vengono convertite in segnali elettrici. Le dimensioni e la quantità di polvere vengono mostrate sul display LCD integrato, così che l’utente possa sapere quanta polvere ha rimosso l’aspirapolvere e conoscere le diverse dimensioni delle particelle per una prova scientifica di una pulizia accurata.

Gli aspirapolvere sono stati progettati per aumentare automaticamente la potenza di aspirazione quando si imbattono in una quantità maggiore di polvere. Questo avviene in modalità automatica, quando il sensore piezoelettrico individua alte concentrazioni di polvere e la potenza di aspirazione reattiva si attiva per aumentare automaticamente la potenza. Quando il livello di polvere si normalizza, la potenza di aspirazione torna al suo livello precedente.

Tecnologia anti-groviglio

Gli ingegneri Dyson hanno lavorato anche per risolvere il problema della rimozione dei capelli dalla spazzola dell’aspirapolvere. È una sfida comune a molti aspirapolvere, nonostante si affermi il contrario, quindi abbiamo sviluppato un nuovo rullo conico anti-groviglio che tramite un movimento a spirale raccoglie i capelli dentro al contenitore, per prevenire l’aggrovigliamento degli stessi intorno al rullo. Progettata per i capelli e per i peli degli animali domestici, gli ingegneri Dyson hanno meticolosamente sviluppato l’angolazione precisa delle setole del dispositivo, per garantire che la forza di rilascio non aggrovigli i capelli. La spazzola è stata testata su diverse tipologie di capello.

Si tratta della potente spazzola High Torque anti-groviglio di Dyson V15 Detect. La spazzola ora dispone di 56 dentini in policarbonato e ha le sembianze di un pettine. Questi dentini impediscono ai capelli di aggrovigliarsi intorno alle setole durante la pulizia e rimuovono automaticamente i capelli dal rullo, così non dovra pensarci l’utente.

Filtrazione

Dyson V15 Detect dispone della tecnologia di filtrazione avanzata a 5 strati Dyson e cattura il 99,99% di particelle fino a 0,3 micron per espellere aria più pulita. La tecnologia ciclonica Dyson separa efficientemente polvere e sporco aspirati dai pavimenti e dalle superfici e la sigillatura completa del dispositivo garantisce che questi non vengano espulsi di nuovo nell’ambiente.

La nuova gamma Floorcare di Dyson

Con Dyson V15 Detect viene inaugurata una nuova gamma che include aspirapolvere dal formato small fino a quello large, disponibile su Dyson.it e presso i Dyson Demo store.

Dyson Omni-glide

L’ aspirapolvere Dyson Omni-glide offre un modo nuovo di pulire le superfici. È il primo aspirapolvere Dyson progettato per le pulizie quotidiane delle case urbane, rendendolo la scelta perfetta per chiunque ami passare spesso l’aspirapolvere e pulire gli spazi più difficili da raggiungere. La sua spazzola FluffyT omnidirezionale è stata progettata per muoversi in tutte le direzioni – avanti, indietro e persino lateralmente. Riconfigurato in un nuovo

formato lineare, il dispositivo può stendersi parallelamente al pavimento e pulire in spazi ristretti. Per tutti i dettagli di questo modello è possibile consultare questo articolo.

Dyson outsize

L’aspirapolvere Dyson Outisze entra a far parte della gamma Floorcare di Dyson. Progettato per pulire spazi ad ampia metratura e con maggiori quantità di sporco, con un contenitore più capiente del 150% e la spazzola XL High Torque più ampia del 25%. Dyson Outsize è dotato inoltre della spazzola Fluffy con rilevamento laser della polvere.

Dyson v12 slim

Dyson V12 Slim è l’aspirapolvere senza filo più leggero, con una potenza di aspirazione di 150AW. È dotato di un laser perfettamente angolato integrato nella spazzola Fluffy, per svelare le particelle di polvere invisibili a occhio nudo. Racchiude inoltre le tecnologie chiave Dyson, compreso il motore Dyson Hyperdimium che raggiunge i 125.000 giri al minuto e il sistema di filtrazione Dyson a 5 strati, per catturare il 99,99% di particelle fino a 0,3 micron ed espellere aria più pulita. Il dispositivo è dotato di un unico tasto di accensione per cambiare mano mentre si pulisce intorno agli ostacoli, rendendo la pulizia più facile.

Tutti i nuovi aspirapolvere Dyson, incluso il modello V15 Detect, sono disponibili per l’acquisto dal sito web del costruttore.

Ricordiamo che negli scorsi giorni Dyson ha aperto il suo settimo negozio in Italia, il primo in Toscana. In aprile Dyson ha presentato la nuova linea di purificatori d’aria che filtrano virus, allergeni e ora anche la formaldeide e il nuovo aspirapolvere senza filo Dyson Omni-glide. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a Dyson sono disponibili da questa pagina.