iPhone 13 avrà batteria di grande capacità

Sul sito di microblogging cinese Weibo è apparso un messaggio, condiviso su Twitter dal leaker l0vetodream, secondo il quale i futuri iPhone 13 integreranno per tutta la lineup una batteria di maggiore capacità.

L’iPhone 13‌ Pro Max dovrebbe integrare una batteria da 4352mAh, superiore a quella da 3687mAh dell’attuale iPhone 12 Pro Max; gli iPhone 13 e iPhone 13‌ Pro dovrebbero integrare una batteria da 3095mAh, rispetto a quella da 2815mAh. Il modello più piccolo della lineup, l’iPhone 13 mini, dovrebbe integrare una batteria da 2406mAh, superiore a quella da 2227mAh dell’attuale iPhone 12 mini.

Non dovrebbe essere solo la batteria di maggiore capacità a fare la differenza in termini di autonomia ma anche il SoC A15 previsto per i nuovi telefoni, processore che dovrebbe offrire migliorie in termini di efficienza energetica.

L’iPhone 12 mini, l’iPhone con il display più piccolo (5,4″) della serie, è quello che garantisce meno durata della batteria rispetto agli altri, problematica che Apple dovrebbe risolvere con il nuovo dispositivo (ammettendo che le indiscrezioni siano vere).

La batteria più capiente è probabile utile anche alla gestione del display con tecnologia ProMotion 120Hz prevista per ‌iPhone 13‌ Pro e ‌iPhone 13‌ Pro Max. L’analista Ming-Chi Kuo ha in precedenza riferito dell’adozione di schermi OLED LTPO in grado di variare la frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, ma anche di ridurre in modo significativo i consumi di energia, secondo le stime con una percentuale compresa tra il 15-20%.

