No Man’s Sky arriva su Mac alla WWDC, forse anche in realtà virtuale

Salvo una manciata di titoli, gli appassionati di videogiochi Mac sono abituati a tenere la testa bassa da decenni, così quando c’è una buona notizia meglio prenderla al volo: l’apprezzato No Man’s Sky è in dirittura di arrivo su Mac e con ogni probabilità sarà annunciato sul palco della WWDC 2023 che inizia lunedì 5 giugno.

Nessun annuncio ufficiale da parte di Apple né dello sviluppatore Hello Games. Ma ricordiamo che lo scorso anno No Man’s Sky per Mac è stato annunciato proprio alla WWDC 2022 in contemporanea con Resident Evil Village.

Mentre quest’ultimo è già arrivato su Mac Apple Silicon nel mese di ottobre 2022, non si è saputo più nulla invece del gioco procedurale di esplorazione, avventura e sopravvivenza nello spazio. Fino alle scorse ore, quando Sean Murray, creatore di No Man’s Sky e fondatore di Hello Games ha pubblicato un post su Twitter con una singola emoji di una mela rossa.

Nel 2016 su PlayStation, nel 2023 su Mac

Potrebbe anche trattarsi del post di un utente che desidera condividere la sua passione per Apple. Ma anche Hello Games ha ripreso il post del fondatore rispondendo a sua volta con una singola emoji di una mela, questa volta di colore verde.

Nel momento in cui scriviamo sembra impossibile decifrare lo scambio sui social, ma visto che il titolo era già stato annunciato esattamente un anno fa, tutti interpretano il post come l’anticipazione dell’arrivo di No Man’s Sky su Mac con processori Apple Silicon.

Ma sappiamo anche che dopo quasi un decennio di anticipazioni, brevetti e acquisizioni, Apple finalmente svelerà al mondo il visore di realtà aumentata e virtuale come nessuno finora è riuscito a pensarlo, progettarlo e costruirlo.

Si spera come Apple ha già saputo fare con computer, lettori MP3, musica digitale, smartphone e tablet. L’occasione è troppo ghiotta che sembra addirittura impossibile, impensabile, non approfittarne.

No Man’s Sky atteso a WWDC 2023 anche sul visore Apple Reality Pro

Tutti sono certi che No Man’s Sky arriverà su Mac alla WWDC 2023, una percentuale inferiore però spera anche che il misterioso doppio post significhi anche che il gioco arriverà pure in realtà virtuale. Come uno dei primissimi titoli per il primo visore Apple AR VR che potrebbe chiamarsi Reality Pro: qui tutto quello che sappiamo finora.

Gli speranzosi potrebbero anche sbagliare, ma tenendo conto che il gioco è già stato trasposto in realtà virtuale da tempo per PC Windows e Playstation VR di prima e seconda generazione, le probabilità di una versione VR per Apple aumentano ancora.

Appuntamento WWDC 2023 con macitynet

Tutte le risposte e le novità Apple arriveranno durante il keynote di apertura lavori della WWDC 2023 di lunedì 5 giugno. Come avviene da poco meno di 30 anni macitynet seguirà l’evento con la trascrizione in diretta in italiano delle novità, più articoli e approfondimenti dalla pagina principale del nostro sito web.

Per quanto riguarda la situazione videogiochi su Mac l’avvento di Apple Silicon promette bene: Apple punta sempre più in questo campo: qui le funzioni dedicate di macOS Ventura e gli strumenti di programmazione MetalFX. Ci saranno senz’altro importanti novità gaming alla WWDC 2023. Qui tutto quello che Apple potrebbe presentare.