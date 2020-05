E’ arrivato Legends of Runeterra, lo strategico di carte per iPhone, iPad, Android e PC

Per gli amanti dei deck building c’è una succosa novità da parte di Riot Games: si chiama Legends of Runeterra (LoR) ed è un gioco di carte gratuito ambientato nell’universo di League of Legends disponibile per PC e dispositivi mobili.

Il titolo arriva insieme alla prima espansione, Alte maree, che amplia la rosa di regioni disponibili aggiungendo Bilgewater, un luogo frequentato da bande di pirati sempre pronte al saccheggio e da mostri abissali capaci di inghiottire senza preavviso intere imbarcazioni in un sol boccone. In questo porto irto di pericoli vige una sola regola: arraffa tutto ciò che puoi.

Alte maree aggiunge al gioco 120 nuove carte e altri 11 campioni dell’universo di League of Legends tra cui Miss Fortune, Fizz e Gangplank. Il set introduce inoltre sei nuove meccaniche di gioco, che aggiungono profondità e nuove intriganti possibilità per tutti i giocatori.

Ambientato nel mondo di League of Legends, Legends of Runeterra è un gioco di carte strategico in cui a vincere sono l’abilità, la creatività e l’astuzia. Il giocatore dovrà scegliere i propri campioni e creare il mazzo definitivo abbinando carte di diverse regioni, ciascuna con un proprio stile e un vantaggio strategico, con l’obiettivo di sconfiggere gli avversari.

Creare un mazzo e collezionare le carte non è mai stato così semplice, dato che LoR offre i sistemi di avanzamento più generosi e vantaggiosi per i giocatori che si siano mai visti in questo genere. Infatti, è possibile ottenere tutte le carte gratuitamente o comprare direttamente quelle desiderate, senza dover acquistare pacchetti con contenuti casuali.

Il gioco, iniziato con una beta pubblica, ora è disponibile per tutti: si può giocare da iPhone, iPad, dispositivi Android oppure dai computer Windows (per ora il Mac è l’unico grande escluso), ovviamente con compatibilità tra le piattaforme. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale.