E’ nato il primo piano telefonico con tre servizi Apple inclusi

Un abbonamento tutto-in-uno per telefonate, messaggi, Internet e tre servizi Apple. E’ il nuovo piano Full Works che sta proponendo l’operatore telefonico britannico EE, uno dei principali operatori telefonici del Regno Unito che già dispone delle reti 5G sul territorio, a tutti i propri clienti che desiderano ottenere, in un sol colpo, non solo un piano telefonico completo per lo smartphone ma anche l’abbonamento ad Apple Music, Apple TV+ ed Apple Arcade. Senza costi aggiuntivi.

Mancherebbe giusto Apple News+ per farla completa ma anche così è comunque conveniente. Perché questo pacchetto, oltre ai tre servizi Apple sopracitati, comprende anche un iPhone 11 Pro con chiamate illimitate, SMS illimitati e Internet illimitato. EE lo offre a 77 sterline al mese. Se si tiene conto del fatto che lo stesso piano telefonico, senza servizi Apple, viene proposto a 68 sterline, il conto è presto fatto.

Stando alle tariffe Apple nel paese, se si acquistasse la tariffa base e gli abbonamenti Apple con l’attuale offerta a 20 sterline per tutti e tre i servizi, si spenderebbero 11 sterline in più al mese, con un risparmio annuale di 132 sterline che corrispondono all’incirca a 145 euro col cambio attuale.

Questo piano per altro include la flessibilità di poter permutare il proprio telefono per avere un nuovo iPhone in qualsiasi momento, il che significa che tra poche settimane, quando sarà disponibile la nuova linea di iPhone 12, si potrà ottenere il modello equivalente della gamma entrante senza ulteriori esborsi.

Non è la prima volta che Apple stringe un accordo di questo genere con gli operatori telefonici. Ad esempio Verizon include l’abbonamento ad Apple Music in alcuni dei suoi piani telefonici illimitati e la stessa EE, prima di questo pacchetto tutto-in-uno, proponeva qualcosa di simile. Tra l’altro ad ottobre arriverà Apple One che sarà qualcosa di simile, perché si tratterà di un unico abbonamento Apple che conterrà tutti i servizi attualmente disponibili ad un prezzo chiaramente ribassato in confronto all’acquisto di tutti gli abbonamenti presi singolarmente. Chissà: magari sarà proprio Apple One ad essere incluso in alcuni abbonamenti degli operatori telefonici. Perché no, magari anche in Italia.