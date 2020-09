Le vendite di AirPods Pro raggiungeranno quelle di AirPods 2 entro fine anno

Non importa il prezzo superiore: gli utenti amano gli auricolari senza fili più evoluti e costosi di Apple ed entro la fine di quest’anno le vendite di AirPods Pro (qui la recensione di macitynet) raggiungeranno gli stessi livelli di quelle delle meno costose AirPods 2.

Si tratta di una ottima notizia per Cupertino che da tempo domina le vendite mondiali di auricolari completamente wireless: si stima che nel 2019 da sola Apple abbia venduto quasi la metà di tutti gli articolari wireless nel mondo. Un’altra ricerca ha rilevato che per questo tipo di accessori utenti e mercato preferiscono Apple a marchi storici e blasonati dell’audio, inclusi Bose, Sony e altri ancora.

Secondo il nuovo report che proviene da Taiwan la notizia è ottima anche per costruttori e fornitori partner di Apple. Fin dal lancio avvenuto a ottobre 2019 le vendite di AirPods Pro sono aumentate progressivamente. La domanda elevata si tradurrà in ordinativi e fatturati superiori per le società che realizzano soluzioni SiP, sigla di System in Package, tecnologia che permette di integrare tutti i chip, circuiti e scheda logica in una componente piccola e miniaturizzata, ideale per i dispositivi indossabili. Sembra che Apple impiegherà la tecnologia SiP anche per i nuovi iPhone 5G per ridurre lo spazio occupato dalle componenti.

Anche se per mesi sono circolate anticipazioni di nuovi AirPods Pro in arrivo quest’anno, secondo l’affidabile Ming Chi Kuo la prossima generazione di questo modello entrerà in produzione a fine 2021 o nel primo trimestre del 2022. Il rilascio più vicino sembra sarà invece quello degli AirPods di terza generazione, con design simile ai Pro e all’interno componenti e circuiti con soluzione System in Package.

