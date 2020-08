Apple One, i pacchetti di servizi Apple in sconto arrivano a ottobre

Apple One, un nome che è tutto un programma. Si tratta di un pacchetto tutto incluso di servizi in abbonamento che secondo Bloomberg sarà lanciato a ottobre, in contemporanea con gli iPhone 12, con il quale la società di Cupertino punta a incrementare il numero di abbonati tra il vasto numero degli utenti che usano iPhone, iMac e Mac.

Come da sempre avviene per le offerte in bundle, anche il pacchetto di servizi Apple One punterà ad allettare gli utenti con prezzi inferiori rispetto alla sottoscrizione dei singli servizi.

Secondo l’anticipazione, Apple One sarà lanciato parallelamente ai nuovi iPhone, perciò presumibilmente Apple ne parlerà all’evento che, come abbiamo scritto qui, potrebbe essere fissato per martedì 13 ottobre. Si tratterà di un modo per incentivare anche all’utilizzo di servizi come Apple News+ e Apple TV+ che, dal lancio ad oggi, non hanno registrato una crescita paragonabile a quella di servizi come Apple Music e Apple Arcade. Proporli in un unico pacchetto potrebbe perciò aumentare il numero complessivo di abbonati, che si sentirebbero così maggiormente invogliati a fruirne dei contenuti.

Per altro non è la prima volta che Apple fa qualcosa di simile. Infatti alla fine dello scorso anno Cupertino ha proposto quello che potremmo definire il suo primo esperimento, attraverso un pacchetto che consentiva agli studenti di abbonarsi ad Apple Music ed ottenere gratuitamente l’abbonamento ad Apple TV+. Apple One dovrebbe essere però qualcosa di completamente diverso, visto che potrebbe essere dedicato a tutti e includere ogni servizio marchiato Apple attualmente a disposizione.

Per capirci meglio, al momento il singolo utente che desidera abbonarsi ad Apple Music spende 9,99 euro al mese mentre gli abbonamenti ad Apple TV+ ed Apple Arcade costano 4,99 euro mensili ciascuno. Apple News+ in Italia ancora non c’èancora, ma nei paesi in cui è fruibile costa 9,99 dollari al mese (facile quindi che da noi sarà 9,99 euro/mese). Poi c’è iCloud, che offre diversi piani di archiviazione aggiuntiva a partire da 0,99 euro al mese per 50 GB fino a 9,99 euro al mese per 2 TB.

Prendendo per buono quest’ultimo e facendo un rapido conto, il costo complessivo per tutti questi servizi Apple sarebbe di 39,95 euro al mese, che diventano 29,96 euro se si esclude iCloud. Ma l’anticipazione si spinge oltre, indicando anche i possibili diversi pacchetti in arrivo. Il piano Apple One base sembra includerà Apple Music e Apple TV+, a salire di prezzo si aggiungerebbe Apple Arcade. A un prezzo mensile ancora superiore si ottiene in aggiunta Apple News+, infine il piano di abbonamento top includerebbe tutti i servizi fin qui indicati più lo spazio aggiuntivo su iCloud.

Nel pacchetto top sembra sarà incluso anche un nuovo piano per lezioni virtuali per salute e benessere usufruibili su iPhone, iPad e anche Apple TV. Sembra però che i pacchetti non prevedano sensibili sconti rispetto alla sottoscrizione dei singoli abbonamenti, perchè vengono indicti risparmi per l’utente compresi tra 2-5 dollari al mese.

Ricordiamo che tra le righe di codice scovate in iOS 13.5.5 sono per altro emersi alcuni riferimenti che parlano di “offerta bundle” e “abbonamento bundle”, quindi non bisogna nemmeno escludere l’ipotesi di un prezzo-lancio più aggressivo e scontato per i primi che daranno fiducia all’azienda abbonandosi al pacchetto Apple One, oppure una seconda opzione in abbonamento annuale con un ulteriore sconto sul totale.

