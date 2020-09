Apple: l’App Economy ha creato 300.000 posti di lavoro in USA nonostante coronavirus

Apple annuncia che App Store e più in generale l’ App Economy, hanno creato 300.000 nuovi posti di lavoro negli USA nonostante chiusure, blocchi e tutti i problemi causati dalla pandemia di Coronavirus.

In un annuncio ufficiale apparso in queste ore, Apple afferma che l’intero ecosistema dell’App Economy supporta ora più di 2,1 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti in tutti i 50 stati. Si tratta di un aumento del 15 percento da aprile 2019. Nel comunicato, si punta principalmente su tre aziende che hanno ampliato gli sforzi durante la pandemia. Ad esempio, il team di Caribu dell’app di videochiamata incentrata sulla famiglia è triplicato, passando da quattro a ben dodici dipendenti:

Abbiamo avuto una crescita incredibile nell’ultimo anno e abbiamo notevolmente ampliato il nostro team per soddisfare la domanda. Significa così tanto per noi non solo essere in grado di aiutare a connettere famiglie e amici in questo momento difficile, ma anche essere in grado di fornire lavori stabili e ben retribuiti al nostro numero crescente di dipendenti. L’App Store ci ha dato una piattaforma su cui possiamo fare entrambe le cose

Il rivenditore texano HEB ha lanciato la sua app mobile appena prima della pandemia. Dal rilascio, il numero di utenti attivi mensili dell’app HEB è aumentato del 1.050%, raggiungendo gli obiettivi di guadagno del 2021 in pochi mesi. Per far fronte a tale crescita, HEB ha ampliato il suo team digitale di oltre 150 persone, e il team ha recentemente aggiunto funzionalità migliorate come coupon digitali no-touch, self checkout, donazioni in-app e integrazione dei pagamenti SNAP.

Ecco il commento di Mike Georgoff, chief product officer per HEB Digital:

La nostra attenzione alla facilità d’uso si è rivelata ancora più importante di quanto avessimo immaginato e siamo orgogliosi che la nostra app stia rendendo possibile a più texani di prendersi cura delle loro famiglie durante la pandemia. La forza della nostra azienda è la nostra forza lavoro, tanto che li chiamiamo partner. Per noi significa tanto far crescere quel team ogni anno mentre espandiamo la nostra presenza e offriamo ai nostri clienti nuovi servizi digitali

Su scala più piccola, Apple sta anche mettendo in evidenza sviluppatori che hanno partecipato all’Apple Entrepreneur Camp nel 2019. In particolare, l’app Shine, che aiuta a rendere facilmente accessibili benessere quotidiano e risorse per la salute mentale. In risposta alla pandemia COVID-19, Shine ha collaborato con Mental Health America, incrementando la sua forza lavoro.

Apple evidenzia i contributi dell’ App Economy nell’era del Coronavirus in un periodo in cui App Store e le policy di Cupertino sono presi di mira dagli organismi antitrust in diverse nazioni nel mondo. Nelle ultime settimane sono aumentate le proteste degli sviluppatori contro le regole di Apple per App Store, soprattutto per quanto riguarda le commissioni trattenute dalla multinazionale per gli acquisti in-app, su tutti la diatriba tra Epic sviluppatore di Fortnite e Cupertino.