Come realizzare screen recording con EaseUS RecExperts, l’app semplice e intelligente

Con QuickTime è già possibile registrare tutto quel che accade sullo schermo, ma se cercate un servizio completo e personalizzabile, con tanti strumenti per configurarlo al meglio in base alla destinazione, allora è meglio rivolgersi a qualcosa di livello professionale come EaseUS RecExperts.

Questo programma è in grado di catturare tutto lo schermo o un’area precisa e può persino registrare più schermi contemporaneamente.

E’ inoltre possibile decidere se registrare l’audio dei suoni che avvengono sul computer oppure acquisire soltanto quello del microfono, oppure entrambi contemporaneamente, e si può anche estrarre l’audio dal file registrato o durante la registrazione stessa.

Tra le altre funzioni di EaseUS RecExperts c’è quella che consente di acquisire il video dalla webcam o come overlay, posizionando il flusso video in un angolo della schermata in modo da aumentare il coinvolgimento delle persone che poi vedranno il filmato, e per chi scrive articoli e tutorial c’è anche la possibilità di trasformare qualsiasi registrazione in una GIF animata.

E’ poi presente un’opzione che permette perfino di avviare o interrompere automaticamente una registrazione ad un orario ben preciso. In quest’ottica è possibile anche arrestare automaticamente la registrazione quando raggiunge una determinata durata e, se necessario, dividerla in più file.

Si possono anche scattare screenshot durante la registrazione e, al termine, ritagliarne le parti o regolare il volume di alcune zone, aggiungendo eventualmente anche una introduzione e una conclusione personalizzata.

Tra le regolazioni disponibili c’è l’impostazione di frequenza dei fotogrammi del filmato e diversi formati per l’esportazione, tra cui MP4, MOV, FLV, MKV, AVI, MP3, AAC, WAV, OGG, WMA, FLAC, GIF e PNG.

Un programma di questo genere è molto utile a studenti, insegnanti, formatori, giocatori, YouTuber e piccole imprese, in quanto può essere usato per registrare riunioni online, gestire lo streaming dei video, realizzare video tutorial, pubblicare i momenti clou di un videogioco, registrare una presentazione e molto altro.

Rispetto ad altre soluzioni concorrenti, EaseUS RecExperts è potenziato da una tecnologia di accelerazione della GPU che permette di registrare gameplay, livestreaming e video senza alcun ritardo anche sui computer di fascia bassa. Inoltre l’interfaccia utente è davvero semplice da usare, e si può anche configurare i tasti di avvio e interruzione della registrazione in modo tale da gestire tutto più facilmente dalla tastiera.

Include poi tutto il necessario per la registrazione dello schermo, con tanto di anteprima mentre si filma e strumenti per l’elaborazione di post-produzione.

EaseUS RecExperts si può usare gratuitamente per registrazioni di 10 minuti, mentre acquistando la versione Pro per 17,95 euro è possibile registrare filmati più lunghi e sbloccare tutte le funzionalità, tra cui la rimozione della filigrana, la divisione automatica dei file, la registrazione programmata e l’interruzione automatica, l’aggiunta di porzioni di video a inizio e fine registrazione, aggiornamenti gratuiti e supporto tecnico h24.

E’ disponibile sia in versione per Windows, a partire dalla versione 7, e per i computer Mac su cui gira almeno macOS in versione 10.13.