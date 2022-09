Apple Watch Ultra brilla nelle recensioni per autonomia e usabilità

All’improvviso Apple Watch torna a essere un dispositivo più duro e accattivante con il primo modello Ultra che Apple introduce quest’anno: le prime recensioni pubblicate negli Stati Uniti, in vista dell’arrivo di venerdì 23 settembre, elogiano batteria e autonomia superiori rispetto a qualsiasi modello precedente di Apple, piace molto anche il nuovo tasto Azione con funzioni personalizzabili, così come altre caratteristiche e funzioni.

In una delle prove in cui Apple Watch Ultra è stato indossato principalmente a casa, quindi senza usare collegamento dati cellulare né GPS, l’autonomia è arrivata a ben 56 ore, con un residuo di carica del 14%.

In un’altra prova di The Verge è stato indossato per camminare due ore usando molto sia la bussola che il GPS, poi ha monitorato il sonno e al risveglio segnava il 50% di carica residua. Praticamente tutte le recensioni rilevano la maggiore autonomia, così come la praticità d’uso del nuovo tasto azione e lo schermo più grande e molto più luminoso.

Con il tasto Azione è possibile personalizzare il funzionamento per iniziare, mettere in pausa o terminare sessioni e allenamenti, più pratico dello scorrimento del dito sullo schermo, difficile con mani sporche o bagnate, e più semplice anche della pressione simultanea di corona digitale e tasto di selezione.

Lo schermo più grande è in grado di mostrare sei righe di testo anziché cinque come Apple Watch 8, meglio per mostrare più dati, metriche e informazioni. La leggibilità è perfetta in ogni condizione di luce grazie alla maggiore luminosità del display. Complessivamente lo smartwatch è apprezzato per la facilità d’uso, soprattutto se confrontata con gli smartwatch ultra sportivi degli altri marchi.

Anche il doppio speaker, con audio fino al 40% più potente di Apple Watch 8, torna utile per rispondere al volo alle telefonate mentre si guida o si sta facendo altro, come rileva CNBC. Le doti di Ultra tornano così utili per gli utenti che vogliono un Apple Watch più resistente e pronto a tutto.

Ma sempre nelle recensioni USA emergono anche alcune funzioni per il momento assenti in Apple Watch Ultra che invece si trovano nei dispositivi di Garmin, Suunto e altri marchi specializzati, come per esempio la possibilità di scaricare mappe per l’uso offline, dove non c’è campo, più metriche e funzioni post allenamento e recupero.

Tutto quello che c’è da sapere su Apple Watch Ultra è in questo articolo di macitynet.