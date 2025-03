EasyThreed K10, stampante 3D per cominciare a soli 57 €

Pubblicità

Se volete avvicinarvi al mondo della stampa 3D senza dover investire grosse cifre, giusto perché siete curiosi e volete provare, allora potreste provare con la EasyThreed K10 attualmente in promozione.

Facile da usare e dalle buone prestazioni, è una buona scelta per chi desidera esplorare il mondo della stampa tridimensionale. Innanzitutto non c’è bisogno di dedicargli un grande spazio in casa perché occupa solo 21 x 18 x 16 cm circa. Di conseguenza le stampe che produce non sono immense ma comunque abbastanza grandi per realizzare i propri progetti (l’area di stampa è pari a 10 x 10 x 10 cm).

Tra i punti di forza come dicevamo c’è la facilità d’uso: arriva a casa preassemblata (bisogna praticamente mettere insieme solo 7 pezzi) così da poterla cominciare ad utilizzare dopo pochi minuti dallo spacchettamento.

Per quanto riguarda i materiali, è compatibile con filamenti PLA e TPU da 1,75 mm. La temperatura dell’estrusore può essere regolata tra 180°C e 230°C, mentre la stampa viaggia a velocità comprese tra 10 e 40 mm/s.

I progetti da stampare si possono caricare direttamente in una microSD in formato .stl mentre per l’alimentazione c’è anche una USB-C da 12V. I progetti si realizzano al computer tramite il software EasyWare che si può installare su tutti i PC a partire da Windows 7 e sui Mac a partire da macOS 10.13.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 57 €.

