Eataly, le ceste di Natale si acquistano anche su Amazon

Quest’anno, le ceste di Natale di potranno acquistare anche su Amazon. Eataly, marchio noto nell’ambito della gastronomia di alta qualità, e nel risalente 2015 anche per una cover per iPhone, propone su Amazon alcuni bundle piuttosto sfiziosi. Si parte direttamente da questo indirizzo per acquistare una delle proposte presenti nel catalogo.

Le proposte Ataly si sostanziano in ceste regalo, perfette come presente natalizio per amici e parenti. Ciascuna cesta contiene prodotti di alta qualità per una dispensa ricca di prodotti per ogni evenienza. Tra quelle proposte, si parte dalla cesta con 8 prodotti, dal costo di 45 euro, all’interno della quale si trovano Rigatoni Rigorosa IGP 500g di Rigorosa, Salsa di Pomodoro Datterino 330g di Alicos, Pane Carasau 250g di Tipico, Acciughe del Cantabrico 46g di Vicente Marino, Olio Evo 7gg 500ml di De Carlo, Crumiri Ricoperti di Cioccolato 170g di Officina Nobili Bontà, Tavoletta Fondente Extra 75% 75g di Baratti e Milano e il Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano.

In altri casi la cesta contiene, oltre che il salato, anche il dolce. Alcune proposte, infatti, includono anche prodotti come la crema alle Nocciole 51% 200g di Baratti e Milano, Panettone 1Kg di Galup, Nocciolato Fondente con Arancia 200g delle Sorelle Nurzia, Biscotti con Cioccolato dei Fratelli Lunardi 200g e Caffè 100% Arabica 250g di Vergnano.

Quale sia la cesta scelta, naturalmente i prodotti al suo interno sono di alta qualità, garantiti come prodotti autentici e genuini, realizzati con materie prime selezionate. Peraltro, acquistando una delle cesta disponibili su Amazon, Eataly donerà l’equivalente di un pasto nutriente al World Food Programme, che fornisce ai bambini e alle bambine delle scuole più povere del mondo assistenza alimentare.

Le ceste arrivano in un imballaggio sicuro e solido, oltre che sostenibile. Le confezioni sono tutte realizzate con carta riciclata e hanno la certificazione FSC (Forest Stewardship Council).

Per acquistare una delle ceste Eataly disponibili su Amazon il link da cui partire è direttamente questo.