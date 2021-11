Le vendite iPad volano in Europa mentre gli altri tablet calano

Una nuova ricerca di mercato afferma che le vendite di iPad sono aumentate del 33% in Europa occidentale nel terzo trimestre del 2021, anche se il mercato nel suo complesso è diminuito del 20% su base annua.

Secondo quanto riferito, i continui lanci di nuovi iPad da parte di Apple hanno contribuito a sostenere l’aumento delle vendite per il trimestre in esame in tutta l’Europa occidentale. Secondo Canalys, poiché il mercato dei tablet è sceso a un totale di 6,9 milioni di unità vendute, l’aumento di Apple ha visto assorbire il 45% di tutte le vendite di tablet.

Nel terzo trimestre del 2020, i tablet hanno avuto prestazioni straordinarie poiché hanno colmato una lacuna creata dalla carenza di PC. Ora stanno assistendo a un declino correttivo poiché la penetrazione all’interno della base di utenti primaria si satura. Le prestazioni costanti di iPad oggi sono dovute all’attenzione dedicata da Apple al mercato dei tablet. Apple continua a lanciare nuovi iPad durante tutto l’anno, rivolgendosi a più segmenti di clienti. Nonostante la crisi, la catena di approvvigionamento verticalmente integrata di Apple l’ha protetta bene dal sopportare il peso del declino correttivo

Canalys riferisce, inoltre, che le vendite di PC in Europa occidentale sono in aumento da sei trimestri consecutivi, con i numeri che dimostrano una domanda continua di computer.

Non si tratta più solo di soddisfare gli ordini arretrati, ma di gestire una domanda a lungo termine e questa è una buona notizia per ogni singolo fornitore che opera sul mercato

Per l’Europa occidentale, il terzo trimestre del 2021 ha visto una crescita dell’8% delle vendite di PC su base annua. HP ha riconquistato il primo posto, seguita da Lenovo, Dell e poi da Apple. C’è da dire che il lancio dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici con processori Apple M1 Pro e M1 MAx, contribuirà certamente ad alimentare questo settore anche in questa ultima parte dell’anno.