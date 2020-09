Eccellenti auricolari con ricarica wireless in supersconto: 34,99 € invece che 69,99 €

Se volete degli auricolari ottimi, utili per lo sport ma anche per il pendolarismo quotidiano, la soluzione è andare su Amazon e approfittare di un coupon che vi sconta gli Aukey EP-T10 di ben 35 euro, dandovi la possibilità di comprarli a 34,99 € invece che 69,99 €.

Questi eccellenti accessori per la musica, Macitynet li ha provati qui. Leggete la recensione per sapere tutto di essi, pregi (molti) e difetti (pochi). Se siete pigri ecco qui di seguito in sintesi le caratteristiche di cui tenere nota:

Ottima qualità audio

Resistenza all’acqua con certificazione IPX5

Inserti auricolari di differenti dimensioni

Controlli touch

Custodia caricabatterie estende l’autonomia fino a 24 ore

Custodia con ricarica wireless (e anche via cavo)

Molto comodi da indossare anche lungamente

Compatibili con Siri

Design interessante (premiati con lF Award)

Questi auricolari costerebbero 69,99 euro, ma applicando un coupon che trovate nella pagina di Internet (appena sotto il prezzo) li pagherete appena 34,99 euro, un prezzo molto buono e decisamente appetibile per un prodotto di questo livello e di un marchio come Aukey che riesce sempre a dare ai suoi clienti ottima qualità a prezzi davvero onesti se non, come in questo caso, stracciati.

