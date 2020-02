Soundcore Liberty 2, gli auricolari TWS per lo sport scontati di 35 euro fino a domenica

Che ne dite di comprare, risparmiando, quella che da molte parti viene considerata una delle migliori alternative nel rapporto tra prezzo e prestazioni agli auricolari per sportivi più costosi? Stiamo parlando dei Soundcore Liberty 2 di Anker che grazie ad un codice vi costano solo 64,99 euro spedizione inclusa invece di 100 euro.

Questi auricolari sono la seconda generazione di un prodotto che ha riscosso grandi apprezzamenti al lancio. La seconda versione migliora il già eccellente pacchetto della prima versione: sono di fatto auricolari true wireless, dotati di una custodia per ricarica molto piccola.

Sono realizzati in materiali di ottima qualità, con plastiche opache e con tecnologie interessanti. Tra le altre, i driver diamantati che promettono una qualità audio superiore e la tecnologia GripFit, che migliorano l’aderenza all’interno delle orecchie (in confezione ci sono 7 paia di copriauricolari di diverse dimensioni e lunghezze, oltre a 3 paia di auricolari progettati appositamente per lo sport).

Questi auricolari promettono inoltre fino a 8 ore di autonomia che diventano 32 con la ricarica mediante la custodia: e 10 minuti di ricarica producono ben due ore di autonomia.

Questi ottimi auricolari già a 100 euro rappresentano un prodotto interessante: al momento però vi basta inserire il codice 5CY8EMHN nel carrello per risparmiare ben 35 euro e pagarli così soltanto 64,99 euro spedizione inclusa. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 23 febbraio.