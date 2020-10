Ecco le Huawei Freebuds Studio con cancellazione dinamica del rumore

Al fianco della serie Mate 40 Huawei rilascia anche Freebuds Studio, delle cuffie over the ear, che regalano 6 mesi di Huawei Music inclusi. Ecco di che si tratta, caratteristiche e prezzo.

Le nuove Huawei FreeBuds Studio sono progettate per offrire un’esperienza d’ascolto Hi-Fi e una qualità del suono ad alta risoluzione di frequenza fino a 48kHz. Tra le sue più importanti caratteristiche quella della cancellazione intelligente e dinamica del rumore (ANC), con tre modalità di cancellazione del rumore tra cui scegliere sulla base delle condizioni sonore dell’ambiente circostante.

A livello estetico propongono linee geometriche e lineari, per offrire un design accattivante e allo stesso tempo confortevole, da adattare a diversi stili e tipi di utilizzo. Invece di avere forme complicate, i padiglioni auricolari sono progettati con un design lineare, rifinito con una texture metallica opaca per un look premium, con un braccetto cilindrico in acciaio inossidabile che collega archetto e padiglioni. Per migliorare ulteriormente la vestibilità, i padiglioni auricolari di Huawei FreeBuds Studio sono più grandi e misurano 65mm x42mm, per adattarsi meglio alla forma dell’orecchio.

A livello di specifiche, Huawei FreeBuds Studio dispongono di un driver del diaframma personalizzato a quattro strati da 40 mm, che consente una gamma di risposta in frequenza più ampia e una maggiore sensibilità, mentre le tecnologie di codec audio wireless L2HC sviluppate da Huawei raggiungono una velocità di trasmissione audio fino a 960kbps.

Ancora, le cuffie godono di una struttura di isolamento acustico a doppio strato “TAT” e cancellazione intelligente e dinamica del rumore ANC che raggiunge un effetto di cancellazione del rumore che arriva fino a 40dB. Con un sistema che combina il sensore ambientale IMU integrato e il microfono, le cuffie possono rilevare con precisione l’ambiente sonoro circostante e attivare la modalità di cancellazione rumore più adatta tra le tre modalità a disposizione.

Inoltre, HUAWEI FreeBuds Studio supporta la Modalità Aware e la feature Voice Mode per aiutare gli utenti a sentire comunque il mondo esterno se, ad esempio, si trovano per strada o stanno avendo una conversazione con qualcuno di persona, senza che sia necessario togliere le cuffie.

Huawei presenta queste sue cuffie come la prima cuffia wireless over-ear con doppia antenna del settore, che offre una copertura del segnale bluetooth omnidirezionale a 360 gradi, per una connessione più stabile. A livello di autonomia consente di riprodurre musica fino a 20 ore.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Huawei FreeBuds Studio sono disponibili in preordine presso Huawei Store, al prezzo consigliato di 299 euro, con inclusi nel prezzo 6 mesi di HUAWEI Music. Tutti coloro che acquistano nel negozio online del costruttore Huawei FreeBuds Studio, riceveranno 30 euro di sconto direttamente nel carrello.

