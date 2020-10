I nuovi Amazon Echo ed Echo Dot 2020 sono già in consegna in Italia

I nuovi dispositivi Amazon Echo ed Echo Dot sono da oggi in consegna in Italia. Agli indirizzi di destinazione arriveranno i nuovi speaker intelligenti, caratterizzati da un design sferico completamente nuovo e una qualità audio migliore. Le consegne di Echo Dot con orologio partiranno invece il 5 novembre. Tutti i dispositivi Echo, come abbiamo scritto nell’articolo di presentazione, per fare ancora di più fede al proprio nome sono realizzati con materiali riciclati e sono dotati della modalità Risparmio energetico.

Il nuovo Echo presenta un design completamente nuovo e una finitura in tessuto che si adatta a qualsiasi stanza, con un anello luminoso a LED alla base della sfera che si riflette sulle superfici per una maggiore visibilità. Anche l’audio è stato migliorato: grazie al woofer da 3” (76 mm) e ai due tweeter (20 mm/0,8”), Echo offre un suono stereo Dolby da un unico dispositivo con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi. Come Echo Studio, il nuovo Echo rileva automaticamente l’acustica dello spazio e ottimizza la riproduzione audio. Inoltre, per la prima volta, Echo include un hub per la Casa Intelligente, con il supporto di Zigbee, e dispone anche della connettività Bluetooth LE.

Il nuovo Echo Dot ha lo stesso design sferico e la stessa finitura in tessuto di Echo. Presenta un altoparlante frontale da 41 mm che riproduce voci nitide e bassi bilanciati per un audio pieno in qualsiasi stanza della casa. La versione con orologio presenta gli stessi miglioramenti di Echo Dot, oltre a un display LED che consente di controllare facilmente l’ora, la temperatura esterna, i timer e le sveglie. E, da oggi, la funzione che consente di spegnere la sveglia con un tocco, sarà disponibile anche su Echo Dot ed Echo.

Vi ricordiamo che Echo ed Echo Dot sono disponibili rispettivamente al costo di 99,99 euro e 59,99 euro nei colori antracite, bianco ghiaccio e ceruleo. Come dicevamo le consegne ai clienti iniziano a partire dal 22 ottobre. Echo Dot con orologio sarà invece disponibile al costo di 69,99 euro nei colori bianco ghiaccio e ceruleo a partire dal 5 novembre.

Trovate maggiori dettagli nell’articolo di presentazione.