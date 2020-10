Huawei Mate 40 Pro e Mate 40 vogliono sfidare gli iPhone 12

Huawei presenta l’ultima generazione di terminali della serie Mate di fascia alta: Mate 40 e Mate 40 Pro, con una scheda tecnica impressionante. La presentazione arriva alla vigilia della commercializzazione degli iPhone 12, probabilmente non a caso, visto che, anche durante la presentazione, i dirigenti del colosso cinese hanno fatto richiami e anche confronti con i nuovi top di gamma di Cupertino.

Sulla parte anteriore del Mate 40 Pro, c’è un enorme display OLED flessibile da 6,76 pollici a 90 Hz che avvolge i lati con un angolo di curvatura di 88 gradi. Huawei lo chiama “Horizon Display” e vanta una risoluzione di 2.772 x 1.344 pixel, per una sensazione di nitidezza particolarmente accentuata.

Sul retro un design dell’alloggiamento fotocamera che ha un approccio molto diverso da quasi tutti gli altri smartphone in circolazione. Il sistema a tripla telecamera è alloggiato all’interno di un anello circolare, che forma un profondo “anello spaziale” nero. È anche resistente all’acqua e alla polvere fino alla classificazione IP68.

Per quanto riguarda le fotocamere, c’è un obiettivo principale da 50 megapixel che utilizza uno dei più grandi sensori presenti in una fotocamera per smartphone, un sensore RYYB da 1 / 1,28 pollici, simile al sensore trovato sul P40 Pro. È affiancato da una fotocamera con zoom simile a un periscopio capace di zoom ottico 5x, oltre a una fotocamera ultra grandangolare.

Ancora, c’è una fotocamera ultrawide sulla parte anteriore nel lungo ritaglio nel display. La fotocamera selfie consente di passare automaticamente dalla visualizzazione ampia a quella ultra ampia quando rileva più persone nello scatto. Al suo interno, il processore Kirin 9000 con processo produttivo a 5 nm, che secondo Huawei ha ancora più transistor dell’A14 Bionic di Apple.

Ancora, il terminale è alimentato da una batteria da 4.400 mAh in grado di caricarsi molto rapidamente sia che si utilizzi la ricarica cablata o wireless. Impiega, infatti, la tecnologia SuperCharge da 66 W per una carica completa cablata di 40 minuti e una ricarica wireless da 50 W non molto più lenta, anche se richiederà la carica proprietaria per abilitare questa velocità. Tuttavia, il terminale si caricherà anche con un normale caricabatterie Qi, sebbene a velocità inferiori.

Il Mate 40 Pro arriverà con a bordo EMUI 11 basato sulla versione open source di Android 10 e, come è avvenuto nell’ultimo anno circa, non viene fornito con i Google Play Services.

Il Mate 40 è simile per molti aspetti al Pro, inclusa la resistenza all’acqua e alla polvere IP68, ma con uno schermo OLED da 6,5 ​​pollici, una camera selfie singola, compatibilità HDR e una curva inferiore del display, pari a 65 gradi, sempre però con frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Ha un sistema di fotocamere simile al Pro, ma sostituisce la fotocamera a periscopio con uno zoom ottico 3x e una fotocamera ultrawide a risoluzione inferiore.

Huawei Mate 40 Pro è disponibile in esclusiva in preordine presso Huawei Store, nelle colorazioni Black e Mystic Silver, a 1.249 euro.