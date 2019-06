Ecco tvOS 13, multi user e supporto ai pad PS4 e Xbox One

Tra gli annunci più importanti della WWDC 2019 quello che riguarda il nuovo tvOS 13, con una UI interamente riprogettata e con nuove funzionalità. Ecco quali.

Anzitutto l’interfaccia grafica, completamente ridisegnata, adesso più user friendly, e con icone più grandi disposte in orizzontalmente. Quello che cambia, però, è la riproduzione dei contenuti in background: sarà possibile navigare la UI con un contenuto in riproduzione sullo sfondo, così da non interrompere la visione dei contenuti.

Sarà aggiunto, finalmente, il supporto multi user. Questo perché, a detta di Tim Cook, Apple TV è un dispositivo per famiglie, e come tale è naturale che venga usata da tutti i componenti della famiglia. Così facendo, ciascun membro avrà la possibilità di accedere al proprio account, con contenuti suggeriti in base alle proprie preferenze.

Tra le altre novità annunciate, anche il supporto a due nuovi joypad per giocare su Apple TV. Si tratta dei pad PS4 e Xbox One: una mossa geniale da parte di Apple, che consentirà di trasformare il set top box in una vera e propria console, anche in vista di Apple Arcade, in uscita entro l’anno.

Per tutte le novità della WWDC 2019 vi rimandiamo alla nostra HomePage.