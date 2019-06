iOS per iPad potrebbe essere rinominato in iPadOS

E’ di pochi minuti fa la notizia che iOS per iPad potrebbe subire una variazione nel nome in iPadOS, anticipando perciò l’arrivo di cambiamenti significativi per il sistema operativo della linea tablet di Apple.

Questa indicazione è stata scovata dallo sviluppatore Steve Moser a pochi minuti dall’inizio della WWDC 2019 all’interno della pagina che dovrebbe rappresentare i termini e le condizioni di licenza per gli sviluppatori.

Nella stringa di testo relativa al Software Apple contenuta nell’SDK dell’azienda figura infatti iOS al fianco di watchOS, tvOS, macOS e per l’appunto iPadOS, un termine completamente nuovo e che chiaramente punta dritto ai tablet di Cupertino, che fino ad ora condividevano il sistema operativo iOS con iPhone.

Che ci siano grandi cambiamenti lo avevamo già appurato nelle scorse settimane, quando alcune voci suggerivano che iPad avrebbe potuto avere la capacità di funzionare come monitor secondario e tavoletta grafica per Mac così come starebbero per arrivare il supporto a tastiera e trackpad. D’altronde con iPad Apple ha preso questa direzione già da tempo attraverso l’ampliamento delle capacità multitasking del dispositivo e il supporto alla funzione di multi-finestra.

Tra le novità di iOS sembrano invece esserci indicazioni riguardo ad una sorta di PassKit che consentirebbe di memorizzare temporaneamente le carte per sbloccare ad esempio camere d’albergo e veicoli a noleggio direttamente da iPhone.

Per scoprirne di più non resta che seguire la WWDC 2019 appena cominciata. Seguitela con noi da qui