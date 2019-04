Tutto quel che serve sapere sulla WWDC 2019

La WWDC 2019 è stata annunciata; l’ormai storica conferenza dedicata al mondo degli sviluppatori suscita grande interesse anche da parte del pubblico comune per tante ragioni. In primo luogo perchè vengono sempre annunciate novità nel mondo del software e dei servizi, dall’altra perché in non rare occasioni vengono presentati anche nuovi prodotti hardware. Fare ipotesi molto affidabili su quel che Apple intende introdurre nel corso dell’evento non è sempre facile, ma spesso le voci risultano attendibili anche se magari no molto precise. Vediamo in questo articolo, che viene aggiornato costantemente, che cosa possiamo, legittimamente attenderci

In primo luogo la data: la WWDC 2019 si svolgerà dal 3 al 7 giugno prossimi presso il McEnery Convention Center di San Jose, nella stessa sede dello scorso anno. La manifestazione dura una settimana e come accennato sarà come sempre una vera e propria miniera d’oro per gli sviluppatori. Il momento principale, che poi è anche l’unico momento formalmente pubblico, mentre tutte le conferenze sono sottoposte a vincolo di segretezza (non particolarmente rispettato in realtà), sarà il keynote principale, che durerà circa due ore, e che potrà essere seguito anche in streaming. Avverrà il 3 giugno, alle ore 19:00 italiane. La presentazione dovrebbe essere a cura di Tim Cook, anche se poi si alterneranno sul palco con importanti ruoli anche molti gli altri manager della Mela.

WWDC 2019, cosa verrà presentato

Solitamente la WWDC, e sarà così anche per la WWDC 2019 è da sempre l’occasione per Apple di parlare dei propri sistemi operativi, che nel corso degli ultimi anni non è stato solo macOS ma anche iOS, watchOS, tvOS. Di questi sistemi operativi vengono anche presentate le prime versioni beta per gli sviluppatori che poco dopo diventano anche versioni beta per tutti gli iscritti ai programmi di beta testing. In alcune occasioni la WWDC è stato palcoscenico importante anche per le presentazioni hardware, come nel 2017, quando la Mela svelò HomePod, iMac Pro e iPad Pro da 10,5 pollici. Vediamo quali sono le novità che dovrebbero arrivare

iOS 13

iOs 13, di cui parliamo approfonditamente qui, è praticamente una certezza. iOS è stata, è, e sarà, la piattaforma più a stretto contatto con il mondo degli sviluppatori, e la sua presenza alla manifestazione non può che essere certa. Nel mese di giugno ci sarà la possibilità di vedere iOS 13 per la prima volta in azione, anche se in forma beta. Tra le principali novità che dovremmo vedere nel nuovo sistema ci sono

Modalità Dark

Nuova gestione delle foto

Apertura RFID a funzioni differenti oltre all’uso per pagamenti

Numerose nuove funzioni per iPad

Supporto in iPad a mouse e trackpad

Nuove gesture

macOS 10.15

Come iOS 13, anche macOS è una delle piattaforme che più coinvolge il mondo degli sviluppatori. Ovviamente quindi si parlerà anche prossimo macOS 10.15, sistema operativo desktop destinato a Mac e MacBook. Nel giugno 2019 sarà possibile vedere in azione macOS 10.15, seguito all’attuale macOS Mojave. Non si conosce il nome ufficiale che sarà dato al sistema operativo, ma gli indizi puntano ad una posizione relativa alla California. Apple ha infatti usato nel corso degli ultimi anni sempre luoghi notevoli dell’ambiente naturalistico dello stato americano dove ha sede la società. Al momenti gli indizi sul nuovo macOS sono molto scarsi, ma del resto il sistema operativo desktop da molti anni fa passi avanti molto lenti, acquisendo spesso le stesse novità di iOS con un certo ritardo.

Anche sulle caratteristiche tecniche non si conosce ancora molto, ma si pensa, e si spera, che possa esserci una maggiore convergenza tra tra iOS e MacOS, anche grazie al possibile avvento del progetto Marzipan.

watchOS 6

Tra i sistemi operativi della Mela anche watchOS, piattaforma dedica ad Apple Watch. E’ tra i sistemi più recenti della società, ma per questo, probabilmente, è quello che le potenzialità di crescita maggiori. Ha fatto passi da gigante nei suoi primi anni di vita, come del resto iOS. L’attesa, quest’anno, è per watchOS 6, che potrebbe finalmente portare al polso il monitoraggio del sonno. Inoltre, batteria permettendo, Apple potrebbe cedere alla richiesta della funzione always on, per mantenere sempre attivo il display, mostrando l’ora senza necessità di risvegliare lo schermo.

tvOS 13

Anche tvOS è un sistema operativo relativamente recente, sistema che gira sulla quarta generazione di Apple TV, su Apple TV 4K e su altre versioni del set top box della Mela. L’aggiornamento tvOS 13 sarà rilasciato alla WWDC 2019, ma anche in questo caso sono davvero poche le informazioni disponibili sulle novità di questo prossimo upgrade. Molto probabilmente molte delle funzioni saranno connesse al lancio della nuova piattaforma Apple TV + presentata ad inizio primavera.

Progetto Marzipan

Apple da anni ha in corso un progetto per rendere più semplice per gli sviluppatori lo sviluppo di strumenti, giochi e altre applicazioni destinate a iPhone, iPad e Mac, semplificando tutto il processo. L’obiettivo ultimo di una iniziativa multifase il cui nome in codice è Marzipan, non è annullare la differenza tra sistema operativi, ma permettere entro il 2021 agli sviluppatori di creare un’unica app eseguibile su iPhone, iPad e Mac. Cupertino potrebbe presentare formalmente il progetto, già atteso lo scorso anno, durante la WWDC 2019. Il primo obbiettivo sarà quello di dare la possibilità di scrivere una sola volta la maggior parte del codice e di caricare nei sistemi di Cupertino un solo software in grado di funzionare su iPhone, iPad e Mac. Quindi Marzipan porterà anche alla fusione di Mac App Store con App Store per dare vita a uno store digitale unico per tutti i dispositivi di Cupertino.

Mac

La WWDC potrebbe non essere solo il palco per la presentazione dei nuovi sistemi operativi di Apple. In passato, infatti, la manifestazione ha dato i natali ad alcuni hardware importanti per la Mela, mentre lo scorso anno l’hardware è stato totalmente assente.

Ma quest’anno potrebbe essere quello giusto per offrire qualche dettaglio in più sul Mac Pro, annunciato ad aprile 2017 e che dovrebbe essere destinato ai creativi professionisti. Si aspetta ancora la presentazione di un nuovo iMac Pro, e la WWDC potrebbe essere il luogo ideale per presentarlo al pubblico. Nella presentazione, Apple potrebbe anche offrire dettagli su un MacBook Pro 16 pollici con display 4K e anche un nuovo monitor per professionisti della grafica.

Apple sarebbe infatti al lavoro anche su un nuovo display 8K, e anche questo potrebbe essere svelato in occasione della WWDC 2019. Non ci sono indicazioni ufficiali in tal senso, e recentemente alcune fonti hanno rinviato al 2021 la presentazione del MacBook con schermo da 16″ (o 17″) pollici, ma la speranza è sempre l’ultima a morire. In ogni caso la presentazione di nuovi portatili, fosse anche un semplice upgrade dei processori, sembra probabile, visto che Intel ha aggiornato recentemente i processori usati nelle macchine di oggi.

Come seguire la WWDC 2019

Come già anticipato, la WWDC 2019 si compone di diverse sessioni dedicate agli sviluppatori, anche se l’evento principale previsto per il 3 giugno alle ore 19:00 è quello che più interessa l’utenza. E’ in questa occasione che Apple svelerà i nuovi software e le novità più rilevanti anche per i clienti finali.

Questo evento nell’evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito web ufficiale, web, sulla pagina dedicata agli eventi speciali. Dopo l’evento, Apple renderà quasi certamente disponibile l’intero video online, così da consentire di riguardarlo anche in differita.

Macitynet ovviamente seguirà da vicino tutto l’evento, sia in diretta che con servizi di approfondimento.