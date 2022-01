Echo Show 15, via ai preordini per Alexa sul grande schermo

Echo Show 15 è diverso da tutti gli altri dispositivi della serie perché per la prima volta Alexa debutta su uno schermo molto più grande, da appendere al muro in orizzontale o in verticale oppure su un piano tramite sostegno opzionale, con una ampia serie di nuove funzioni rese possibili dai widget altamente personalizzabili: a partire da oggi Amazon avvia i preordini di Echo Show 15 anche nel nostro Paese al prezzo di 249,99 euro da questa pagina.

La schermata Home personalizzabile con widget Alexa permette di gestire le giornate di tutta la famiglia mostrando i calendari condivisi, la lista della spesa e molto altro. Gli utenti avranno anche la possibilità di visualizzare e controllare da remoto i dispositivi per lka casa intelligente della propria abitazione, lasciare appunti e note per la famiglia o chiamare i propri cari con Alexa.

Echo Show 15 soddisfa anche le preferenze di intrattenimento di tutti gli utenti: grazie allo streaming di contenuti in 1080p Full HD, alla possibilità di accesso ai principali servizi di streaming come Prime Video, Netflix e a servizi quali podcast e audiolibri, è possibile avere sempre a portata di mano la propria dose di divertimento quotidiano.

Un supporto per tutte le famiglie che accompagna e facilita l’organizzazione della loro quotidianità: dotato del processore di nuova generazione Amazon AZ2 Neural Edge, Echo Show 15 è in grado di gestire processi di computer vision direttamente sul dispositivo, così da consentire agli utenti di restare sempre connessi e godersi, in tal modo, anche il meglio dell’intrattenimento ovunque si trovino.

Echo Show 15 riconosce ogni singolo utente non solo tramite la voce ma anche tramite la videocamera integrata, in questo modo visualizza e propone servizi, widget, informazioni, musica, foto sempre personalizzati in base alle preferenze di ogni singolo membro della famiglia. Grazie al nuovo processore e al riconoscimento elaborato direttamente sul dispositivo migliora la privacy, in ogni caso chi desidera un livello di privacy superiore può sempre disattivare la telecamera.

Occorre ricordare che Echo Show 15 non integra di un Hub domotico Zigbee come il modello da 10″, ma potra giovarsi di quello presente dei nuovi router Eero Pro con Wi-Fi 6 che sono stati presentati contestualmente e che sono già disponibili nel nostro paese. Naturalmente chi già possiede un dispositivo con Zigbee in casa non deve acquistarne un altro per poter gestire la casa smart tramite Echo Show 15.

I preordini per Amazon Echo Show 15 al prezzo di 249,99 euro si possono effettuare a partire da questa pagina di Amazon.

Per ulteriori dettagli su Amazon Echo Show 15 è possibile consultare questo articolo di macitynet.