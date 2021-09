Amazon Echo Show 15: lo schermo con i widget rivoluziona la comunicazione di Alexa

Sarà disponibile entro il 2021 il nuovo Echo Show di Amazon appena presentato all’evento del 28 Settembre: assomiglia più ad un quadro che ad uno smart speaker e con i suoi 15” posizionabili in orizzontale ed in verticale è in grado di cambiare il modo con cui comunicate con il sistema domotico di Amazon.

Con uno schermo così grande la sola comunicazione vocale sarebbe andata sprecata e Amazon ha pensato di affidare l’interazione finalmente a widget personalizzaibili che pernettono allo stesso tempi di consultare un calendario, visualizzare le telecamere di casa e di accendere e spegnere luci e dispositivi direttamente dall’home screen del dispositivo.

Oltre a questo l’interfaccia della pagina principale è altamente personalizzabile e può presentare foto, postit e tutti gli avvisi necessari e sopratutto personalizzati a seconda dell’utente e questo grazie alla capacità data dal nuovo processore AZ2 non solo di riconoscere la voce che interroga ma anche l’identità di chi passa davanti ad Echo Show 15 grazie alle riprese della sua telecamera.

Grazie a questa opzione che potete disattivare se volete un livello di privacy Echo Show 15 è in grado di mostrare le informazioni relative alla vostra identità, gli appuntamenti appropriati e le playlist musicali che amate di più.

Grazie alla personalizzazione dell’accesso è possibile istruire Amazon sulle nostre preferenze: la squadra del cuore, i nostri gusti alimentari e così via per ottenere risposte sempre coerenti con le nostre abitudini.

La risoluzione a video è 1080 P e si può utilizzare anche per accedere a Prime Video o Youtube. Il posizionamento verticale conferisce un aspetto più da cornice digitale che può essere personalizzate con le foto di famiglia registrate su Amazon Photo. Maggiori dettagli in arrivo dal nostro incontro con i responsabili italiani dei dispositivi Alexa in serata.

Tra i servizi più interessanti in arrivo (con data di lancio non ancora definita) c’è la “Custom Sound Detection” che permette ad Alexa di riconoscere un suono specifico e di attivare avvisi o azioni: ad esempio può riconoscere l’avviso di porta aperta del frigorifero ed avvisarvi.

Un dettaglio comunque possiamo rivelarlo: il prezzo al pubblico sarà di 249,99 €. Sarà ordinabile a partire da questa pagina di Amazon.