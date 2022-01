Spazzola elettrica esfoliante per viso in offerta a 13,81 euro

Se state cercando una spazzola elettrica per fare lo scrub a secco, per voi o da regalare ad un’amica, cen’è in offerta una a 13,81 euro che promette risultati di alta qualità, degni di una SPA.

Una pelle poco esfoliata la si riconosce ad occhio nudo: presenta un colorito opaco e risulta ruvida al tatto, qualche volta è anche accompagnata da impurità come punti neri e brufoli. L’esfoliazione è un processo perciò fondamentale perché permette di eliminare quello strato di cellule morte superficiali levigando al contempo l’epidermide, in modo tale che così possa respirare e ossigenarsi al massimo delle sue possibilità.

Un accessorio di questo tipo è utile per combattere l’invecchiamento della pelle e donare al contempo luminosità all’incarnato, uniformando il colorito, attenuando le ipercromie e rendendo la pelle molto morbida, pronta eventualmente per l’applicazione successiva di cosmetici perché apparirà più ricettiva e sana.

La spazzola elettrica in offerta è dotata di setole molto corte e in silicone, che risultano così molto morbide durante l’uso. E’ certificata IPX7 quindi al termine dell’utilizzo si può anche lavare sotto l’acqua corrente, e si ricarica tramite USB, quindi anche da una powerbank. E’ dotata di una striscia di luci LED centrale che, in base al colore, segnalano una diversa modalità attiva: blu, per un trattamento anti-acne; rossa, per attivare il collagene; verde, per sbiancare e illuminare il viso.

Questa spazzola misura all’incirca 17 x 5 x 2 centimetri e come dicevamo è specifica per il viso. Per un risultato migliore bisogna tenere a mente che è necessario poi idratare bene la pelle dopo l’esfoliazione. Normalmente costa 20,30 euro ma al momento è scontata del 32%: così, si compra per 13,81 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.