eero Pro 6 è il sistema Wifi mesh con hub Zigbee per la casa Smart

Insieme agli annunci del 28 Ottobre di Amazon che hanno introdotto Echo Show 15 c’è quello della disponibilità nel nostro paese di eero Pro 6.

Il nuovo sistema mesh è dotato dello standard Wi-Fi di ultima generazione, Wi-Fi 6, per supportare velocità più elevate, prestazioni superiori e una migliore copertura per tutti dispositivi collegati contemporaneamente, rispetto al precedente Wi-Fi 5. Inoltre, grazie all’hub Zigbee integrato per la Casa Smart, eero Pro 6 permette di connettere i dispositivi compatibili sulla rete in modo da non dover acquistare un hub Zigbee separato.

Ideale per le case supportate da una rete internet Gigabit, eero Pro 6 è un router Wi-Fi 6 mesh tri-band ad alte prestazioni con due porte Ethernet e un hub domestico intelligente Zigbee integrato. Un singolo eero Pro 6 copre fino a 190 m², mentre la confezione da tre eero Pro 6 include tre router che si collegano l’uno all’altro, via cavo o wireless, per raggiungere una copertura fino a 560 m².

eero Pro 6 offre supporto per più di 75 dispositivi connessi contemporaneamente. Tutti i dispositivi eero sfruttano una tecnologia denominata TrueMesh, per aiutare a gestire ingenti volumi di traffico, estendere il segnale wifi e migliorarne la ricezione, evitando così buffering, rallentamenti e interruzioni. Sono prodotti ideali per streaming in 4K, gaming e videoconferenze.

eero Pro 6 opera sulla rete internet esistente ed è compatibile con tutte le generazioni eero precedenti, permettendo di espandere la rete o combinare i dispositivi, creando così un sistema personalizzato adatto alle proprie necessità.

Installazione facile e veloce

La configurazione di eero Pro 6 richiede pochi minuti grazie all’app dedicata. Una volta che eero Pro 6 è attivo e funzionante, anche i dispositivi per Casa Intelligente compatibili si connettono alla rete Wi-Fi in pochi passaggi grazie alla funzionalità di configurazione del Wi-Fi. Dopo aver collegato l’account eero a quello Amazon, i dispositivi selezionati si collegano e rimangono connessi alla rete anche quando il nome o la password vengono cambiati.

Una Casa Intelligente, facile da gestire

Con un hub Zigbee integrato per la Casa Smart, eero Pro 6 non necessita di hub Zigbee aggiuntivi. Dopo aver collegato l’account eero a quello Amazon, i dispositivi compatibili Zigbee, come luci intelligenti, serrature, prese e altri dispositivi compatibili, si connettono direttamente alla rete eero. Grazie all’app eero si può gestire la rete, mettere in pausa internet, condividere la rete con amici, ospiti e altro ancora, anche quando si è fuori casa. Inoltre, grazie alla Skill eero di Alexa, gli utenti che hanno collegato il loro account eero a quello Amazon, possono utilizzare un dispositivo con integrazione Alexa o l’app Alexa per mettere in pausa internet, localizzare il proprio smartphone o spegnere le luci, semplicemente utilizzando la voce.

Rete Wi-Fi sicura e protetta

eero lavora in background per mantenere la rete di casa sicura. Sono cercati autmaticamente aggiornamenti software del router con le più recenti patch di sicurezza, le correzioni dei bug e gli aggiornamenti delle diverse funzionalità. Non mancano funzioni sicurezza online e controlli parentali grazie ad eero Secure; in alternativa è anche possibile abbonarsi a eero Secure+, in grado di offrire una protezione aggiuntiva grazie a tre applicazioni dedicate: 1Password, per la gestione della password, Malwarebytes, per la protezione dai malware, ed Encrypt.me, per la VPN di tutti i dispositivi.

Disponibilità

Nel momento in cui scriviamo eero Pro 6 è acquistabile singolarmente al prezzo di €199, (confezione singola) o a €511 (confezione da tre).

A questo indirizzo la nostra recensione del precedente sistema eero.