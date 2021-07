Echo Show 8 in sconto: 74,99 euro invece che 109,99 euro

Stiamo parlando dell’ultimo modello di questo sistema “smart” di comunicazione, un dispositivo con uno schermo da 8 pollici propone un audio potente e un copri-telecamera integrato per una maggiore sicurezza e privacy del cliente, oltre a tutte e caratteristiche disponibili sulla versione con schermo da 5 pollici.

Tra le altre funzioni, il nuovo Echo Show 8 permette di aggiungere le fotografie delle ultime vacanze per personalizzare la schermata iniziale, così da trasformare il display in un vero e proprio album fotografico.

Con Echo Show 8 è possibile rimanere in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani con coloro che possiedono un dispositivo Echo Spot o Echo Show, l’App Alexa oppure Skype.

Echo show 8 dispone di connettività Bluetooth per funzionare anche come speaker per il vostro smartphone e di una uscita audio da 3,5 mm per collegarlo ad un impianto di amplificazione.

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro. Solitamente hanno un prezzo di 109.99 euro, ma ora lo acquistate a 74,99 euro nella diversa colorazione bianca o nera.